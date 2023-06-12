Мнение: Самый смешной праздник

Сегодня в России, как известно, официальный выходной: празднуем День России. Всякий раз, когда об этом думаю, не могу удержаться от хохота – настолько этот праздник стоит нынче буквально поперек всей нынешней атмосфере в РФ, причем сразу всему: и официальной позиции властей, и настроениям “глубинного народа”. Думаю, что даже если бы официальный праздник был не 12 июня, а 4 июля, то есть РФ праздновала бы День Независимости США – и то праздник не так сильно противоречил бы нынешнему общественному настрою тотального ресентимента.

До 2002, кажется, года день 12 июня официально так и назывался – День Независимости России. Потом путинским придуркам все-таки пришло в голову, что как-то, мол, странно праздновать независимость России – она что, мол, была от кого-то зависима?! И, недолго думая, слово “независимость” выкинули, оставили просто “День России”.

Но о том, что эта дата обозначает на самом деле, все равно старались ни в коем случае не думать, “прикинуться ветошью”. Бездумие – это вообще главная особенность всей путинской РФ, ни о чем не думать – это у нас дело чести, доблести и геройства, а само наличие мысли, неважно о чем, вот-вот будет объявлено государственным преступлением. Народ горячо поддержит – он думать тоже не любит, поскольку, на его взгляд, думают исключительно либерасты, и ничего хорошего из этого не получается никогда.

Но тем не менее: если сделать это почти запретное действие – нетрудно заметить, что сегодня мы празднуем… День Распада СССР. Потому что 12 июня 1990 года некая РСФСР под предводительством тогдашнего председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина приняла Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. А это, собственно, и означало не что иное, как то, что Россия выходит из состава Советского Союза. Собственно, это и не скрывалось – именно поэтому с 1991 по 2002 праздник назывался День Независимости. Независимости от кого? Да от СССР!

В связи с этим все упреки нынешних руссо-патриотов в адрес “братских” Украины и Белоруссии, типа “как вы могли, зачем вы развалили СССР, мы ж так хорошо жили” выглядят невероятно забавно: россияне (мы помним наше фирменное нежелание ни о чем думать) упрекают других в том, что сами сделали первыми! Раньше всех (если не считать республики Прибалтики, которые, впрочем, никогда и не считали себя “советскими”).

При этом путинисты не стали ничего менять, а просто прикрыли фиговым листком смысл ДАТЫ, застенчиво убрав слово “независимость”. После чего начали безудержно льстить “глубинному народу”, называть распад СССР “величайшей геополитической катастрофой”, а 24 февраля прошлого года, как видим, и вовсе ввязались в восстановление этого самого СССР, вплоть до возвращения городам советских названий и установки на площадях ранее свергнутых статуй Ленина.

Что ж, пойду на улицу – праздновать Величайшую Геополитическую Катастрофу. Мне было 23 года, когда она “случилась”. Светлое было время, полное надежд. Мы действительно думали, что обретаем независимость от идиотов, свергаем их вечное бездумное иго. Но увы – они все-таки взяли реванш, до такой степени, что сегодня мы бьем один рекорд идиотизма за другим.