Они удобные, яркие и хорошо подчеркивают фигуру: как носить спортивные платья в зависимости от ситуации

Трендовые спортивные платья можно назвать настоящей находкой сезона. Они удобны, практичны, подходят для любого случая жизни, позволяют сохранять активность. При этом женственны, подчеркивают фигуру, помогают замаскировать недостатки. Поговорим о том, как носить спортивные платья, с чем их комбинировать, чтобы всегда оставаться на высоте.

Для прогулки по городу

Если вы поехали в отпуск в другую страну или город, смело берите с собой спортивное платье. Оно прекрасно подойдет для осмотра достопримечательностей. Дело в том, что такие модели созданы из специальной дышащей ткани, поэтому вы не будете потеть, даже если прогулка затянется.

Выбирайте для данного мероприятия модели с принтом, чтобы выглядеть нарядно и стильно на фото. Обувь – открытые сандалии или классические белые кроссовки.

Если день затянется

Лето – активная пора. Поэтому многие женщины предпочитают распланировать свой день так, чтобы не оставалось ни одной свободной минуты. Утром – кофе с подругой, днем – пляжный отдых с обязательным волейболом. Вечер – романтическая встреча, на которой нужно быть неотразимой. Очень удобно, что спортивное платье будет уместно в каждом из этих случаев. Выбирайте универсальные модели в черном цвете. А чтобы разбавить образ, сделать его более летним, используйте свитер с морским принтом-полоской.

Для пляжного отдыха

Спортивное платье в ярких или нежных оттенках – отличный вариант для пляжного отдыха для тех девушек, которые хотят быть в тренде. Завершить создание стильного летнего образа помогут сандалии-слипоны, прямоугольная сумка-тоут и, конечно, солнцезащитные очки.

Для пеших прогулок, походов

Минималистичные спортивные платья удобны еще и тем, что с ними можно носить толстовки, свитера с яркими принтами, необычными рисунками. Такая верхняя одежда придет на помощь прохладным вечером. Чтобы выглядеть стильно, наденьте кроссовки с принтом, например, в клетку. Однако хорошо будет смотреться и монохромная обувь: белая, черная, в ярких красках. Вы будете выглядеть женственно, при этом не устанете от длительной ходьбы.

Завтрак в любимом кафе

Лето – время отпусков, поэтому вам вовсе не обязательно вставать в 6-7 утра, можно понежиться в постели, а затем насладиться чашечкой ароматного кофе в любимом заведении. Для этого мероприятия, наполненного любовью к себе, нет ничего лучше белого спортивного платья, которое смотрится особенно нежно и по-летнему. Если дополнить образ стильной сумочкой с модным в данном сезоне леопардовым принтом, вы получите умопомрачительный результат. Для того чтобы лук не выглядел слишком спортивным, откажитесь от кроссовок в пользу открытых сандалией.

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Повседневный образ

Еще один плюс спортивных платьев – их можно надевать куда угодно: в магазин, на велопрогулку, в гости. Для создания луков в стилистике кэжуал дополните ваше платье надетой сверху футболкой. Особенно выигрышно смотрится комбинация с несколькими цветами, например классическая черно-белая гамма.

Кстати, включив в ансамбль кроссовки или кеды, вы получите удобный вариант для игр в бадминтон, теннис или для иного спортивного мероприятия.

Для отдыха

Вне зависимости от того, что именно вы подразумеваете под идеальным отдыхом, спортивное платье будет как нельзя кстати. Его можно надеть для прогулки по вечернему городу, для поездки на дачу, для посещения любимых бутиков. Вам будет удобно, тело не будет потеть. Плюс выглядеть вы будете стильно. Особенно если подберете интересную кепку, небольшую изящную сумочку и пару аксессуаров. Обувь – невысокие кроссовки, которые не помешают вам продемонстрировать симпатичные носки.

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Чтобы платье действительно было универсальным, остановитесь на простых лаконичных цветах: белом, бежевом, лавандовом, сером.

Для прохладного вечера

Спортивное платье прекрасно подойдет для более прохладной погоды, например летнего вечера. Его без труда можно скомбинировать с жилетами, свитерами или кардиганами, подобрать подходящие туфли, интересные аксессуары.

И обычное платье на вас будет выглядеть ничуть не менее броско, чем легендарное маленькое черное на великой Коко Шанель.

На все случаи жизни

В гардеробе каждой девушки должны быть универсальные предметы одежды, которые придут на помощь, если планы внезапно изменились. Например, вас наконец-то пригласил на романтическую прогулку тот, кому вы строили глазки уже пару месяцев. Или приехала подруга детства и хочет провести с вами время.

Спортивные платья из качественной ткани придут на помощь вне зависимости от ситуации. Они хорошо сочетаются с кроссовками и босоножками, толстовками в стилистике кэжуал и элегантными кардиганами. Вы можете подобрать интересные аксессуары, например широкополые шляпы, которые в тренде этим летом, или массивные серьги-кольца, как у Дженнифер Лопес. Любой вариант как нельзя лучше смотрится с такими моделями платьев. Поэтому, если время поджимает, а вам нужно быть на высоте, обратите внимание именно на данный фасон.