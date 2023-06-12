Рупор кремлевской пропаганды: Умер Берлускони

В Италии умер бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.

В свое время принимал участие в организации агрессии против Ливии. Потом пытался оправдывать свое соучастие в этом преступлении тем, что на него давали глобалисты. Тем не менее он несет полную ответственность за чудовищные преступления которые совершались во время и после интервенции НАТО в Ливию. По факту, как и многие другие западные "лидеры" – неосужденный военный преступник. Ссылки на то, что "зато он любил футбол, женщин и деньги", выглядят по меньшей мере нелепо.

—