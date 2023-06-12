 

Рупор кремлевской пропаганды: Умер Берлускони

12.06.2023, 22:19, Разное
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В Италии умер бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.
В свое время принимал участие в организации агрессии против Ливии. Потом пытался оправдывать свое соучастие в этом преступлении тем, что на него давали глобалисты. Тем не менее он несет полную ответственность за чудовищные преступления которые совершались во время и после интервенции НАТО в Ливию. По факту, как и многие другие западные "лидеры" – неосужденный военный преступник. Ссылки на то, что "зато он любил футбол, женщин и деньги", выглядят по меньшей мере нелепо.

Источник: Colonel Cassad


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