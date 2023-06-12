Мнение: Фильм о русско-чеченской любви

Любопытно, что сегодня, 12 июня, по каналу НТВ должны были показать премьеру фильма “Откричат журавли”. Рекламу этой премьеры, во всяком случае, крутили всю неделю. Во всех телепрограммах на эту неделю, например, в “ТВ-парке”, “Откричат журавли” тоже указаны.

О чем фильм? Сюжет по “нарезке” легко узнаваем: очередной перифраз на тему “Ромео и Джульетты”, на этот раз – внезапная любовь девушки-чеченки из чеченского аула и молодого русского лейтенанта из оккупац… тьфу! миротворческих? нет! каких же? словом, из российского ограниченного контингента на территории Чечни. Молодым и “Монтекки” (то есть чеченские аксакалы и имамы), и “Капулетти” (то есть командование российских частей) всячески ставят палки в колеса, но они… правда, чем дело заканчивается, взаимным самоубийством или свадьбой, я не знаю – фильма-то я не видел. Его не показали.

Очевидно, что сюжет, мягко говоря, “горячий” – то есть должен был, по идее, вызвать бешеную ненависть как со стороны чеченских свободолюбивых горцев, так и со стороны наших, русских наци. Так оно и произошло. Но, очевидно, “протесты” чеченцев были с самого начала громче и куда организованнее.

Вот “отклики” из Чечни: Нухажиев (омбудсмен Чечни) сообщил, что молодежь и общественность республики уже провели несколько акций против показа фильма.

И какой итог, спросите вы? Итог очевиден – никаких “кричащих журавлей” по НТВ нет и, видимо, не будет. Премьеру фильма отменили в последний момент – по всей видимости, на самом высоком уровне.

Во всяком случае, еще вчера по каналу НТВ вовсю передавали анонсы “завтрашней премьеры”.

На моей памяти это второй крупный прогиб телевидения перед активными мракобесами. Первый был давно, когда телевизионщики зареклись показывать “Последнее искушение Христа” Скорсезе из-за того, что РПЦ, вишь ли, выражает недовольство. Теперь следующая ступень вниз – отменяем другий фильм ради прогиба на этот раз перед мусульманами.

“Снижая идеал по своей слабости, никогда нельзя найти того предела, на котором следует остановиться” (Л.Толстой) (2010)

Написал об этом ровно 13 лет назад – в “День России” 2010 года. Сейчас решил глянуть, что ж за фильм такой. Оказалось, что это не фильм, а вообще сериал. 8 серий. Он-таки вышел, но с тех пор, похоже, его больше не показывали.