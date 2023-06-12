Существует пять симптомов, о которых мужчины должны знать, когда речь идет об их здоровье

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12.06.2023, 21:06, Разное
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Центр мужского здоровья при Нью-Йоркском университете Американ Лангоне определил пять признаков, на которые следует обратить внимание мужчинам. Об этом информирует КТВ-Лайт.

Эректильная дисфункция – первый из этих симптомов. Отсутствие кровообращения в эректильном органе может быть признаком проблем в других частях тела. К ним относятся мозг и сердце. В течение 10 лет после возникновения ЭД возможен инсульт или сердечный приступ. Второй симптом – затрудненное глотание. Это может указывать на болезнь Барретта. Болезнь Барретта – это состояние, которое может быть предраковым.

Изменения в кале, такие как сужение стула, кровотечение из ректальной области или длительная диарея, могут указывать на карциному толстой кишки.Мужчины с изменениями родинки подвержены повышенному риску рака кожи. Проблемы с мочеиспусканием могут быть признаком рака предстательной железы. Пожелтение кожи и белков глаз может указывать на карциному поджелудочной железы. Не следует игнорировать ни один из этих симптомов, а при их появлении необходимо обратиться к врачу.


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