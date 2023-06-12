Мнение: Чем гордятся россияне, рост зарплат в России и рост числа инвесторов

1. Более половины россиян считают, что России есть чем гордится. Не только за последние 25 лет, но и за последние 10-15 лет у нашей страны было много важных достижений, которые отпечатались в сознании публики. Вот результаты опроса ВЦИОМ, проведённого в связи с Днём России (ссылка):



На вопрос, какие значимые достижения и успехи произошли в нашей стране за последние 10-15 лет, дал ответ каждый второй россиянин (51 процент), и спектр ответов оказался достаточно разнообразным. Россияне говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11 процентов), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9 процентов).

Часть опрошенных отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8 процентов), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8 процентов), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8 процентов). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10-15 лет, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу (8 процентов); улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5 процентов).

Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49 процентов), первые строчки занимают В. Путин (19 процентов) и военнослужащие, участники СВО (14 процентов). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые.

То, что люди называют разные вещи в качестве поводов для гордости, это нормально. А вот то, что практически половина (49%) затруднились с ответом на этот вопрос, конечно, большая недоработка наших властей и СМИ — равно как и то, что наши плюсы называют несколько невпопад, ориентируясь скорее на пропаганду старых времён, чем на актуальные сейчас достижения. К примеру, у России есть успехи в космосе и сейчас, это правда, но всё же наш золотой век остался там, в XX веке. С другой стороны, про массовое строительство крупных мостов, список которых отнюдь не исчерпывается Крымским, кажется, мало кому известно.

Напоминаю, что многие важные достижения нашей страны, в том числе за последние 15 лет, перечислены в статьях из серии Крупные российские проекты на Руксперте:

– Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)

– Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)

2. Российский бизнес, вопреки пропаганде неокоммунистов, охотно повышает зарплаты сотрудникам (ссылка):



В 2023 году траты российского бизнеса на выплату зарплат заметно выросли, показало исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

В майском исследовании приняли участие более 400 представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех регионов России. Как показал опрос, больше половины компаний (55 процентов) увеличили расходы на зарплаты сотрудников. Из этих респондентов 90 процентов тратят на зарплаты на треть (30 процентов) больше, чем в 2022 году.

Также выросли расходы бизнеса на поиск и найм персонала — об этом заявили 38 процентов участников опроса. Еще треть участников исследования (31 процент) стали тратить на производственное оборудование и материалы до 20 процентов больше.

21 процент представителей бизнеса признали, что увеличили расходы на маркетинг и рекламу, а 18 процентов — на обучение и развитие сотрудников. Еще 13 процентов российских компаний обратили внимание на рост трат на офисные пространства, а 9 процентов — на оборудование.

3. Всё больше россиян инвестируют свои денежки на бирже (ссылка):

Россияне в I квартале 2023 года массово понесли деньги на фондовый рынок. Приток средств физических лиц к брокерам оказался максимальным за последние полтора года, составив 285 млрд рублей, а общий их объем достиг 7 трлн. При этом на данный момент более трети экономически активных россиян уже владеют брокерскими счетами на Московской бирже (хотя многие — пустыми). <…>

Согласно опубликованным 6 июня данным Мосбиржи, в мае число физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 млн человек. Количество счетов превысило 43 млн. В прошлом месяце фондовый рынок пополнился почти на 500 тыс. участников, а число новых счетов немногим недотянуло до миллиона (+955 тыс.). Инвесторы вложили 107 млрд рублей в российские облигации и принесли 17,9 млрд рублей на рынок акций. Одновременно увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов — на 61 тыс., до 5,43 млн.

Немного раньше итоги I квартала на фондовом рынке подвел Центробанк. Регулятор отметил увеличение как количества инвесторов, так и объема их вложений. Характерно, что доля российских акций и облигаций в инвестиционном портфеле россиян выросла, а иностранных финансовых инструментов сократилась с 31 до 28%.

Справедливости ради, большая часть граждан России по-прежнему открывает брокерские счета «на всякий случай»: количество пустых счетов составляет 66%. Еще 22% с ценными бумагами скорее экспериментируют, положив на счет до 10 тыс. рублей. В то же время средний размер счета физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании — увеличился за квартал с 205 до 225 тыс. рублей, а без учета пустых и небольших счетов — с 1,3 до 1,4 млн рублей.

На следующий год предварительно намечена массовая приватизация. Полагаю, власти постараются сделать так, чтобы массовый инвестор принял в ней самое деятельное участие.