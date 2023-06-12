 

Politico – лидеры Германии, Польши и Франции обсудят, как реагировать на стремление Украины в НАТО

12.06.2023, 20:45, Новости дня
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Среди членов НАТО есть понимание, что, пока Украина находится в состоянии конфликта с Россией, принимать в альянс её не стоит. Но они не могут согласовать единый подход, что отвечать Киеву на его стремление в НАТО, пишет Politico. Поэтому в понедельник в Париже встретятся лидеры Франции, Германии и Польши, чтобы это обсудить.


AP

 

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, как ожидается, в понедельник отправятся в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Их встреча, как стало известно, будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «надёжные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить «путь к членству в НАТО». Однако Шольц взял более осторожную тональность. Он заявил, что стоит сосредоточиться не на членстве Украины в НАТО, а на поддержке Украины.

Польша же неоднократно призывала предоставить Украине надёжные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран НАТО из Восточной Европы, и они обсуждали Украину.

Хотя страны НАТО согласны, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО расходятся во мнениях, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству.

При этом они хотят поддержать Украину в момент её «контрнаступления». «Если мы не найдём решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придём… к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России», — заявил изданию французский дипломат на условии анонимности.

Кроме того, лидеры трёх стран собираются обсудить другие темы, в том числе европейский суверенитет и оборону, пишет Politico.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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