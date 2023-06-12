“Всегда будете источником вдохновения”: известный блогер выразила поддержку Костомарову

С самого первого дня, как стало известно о том, что состояние здоровья Романа Костомарова далеко от нормы, россияне стали посылать ему свою поддержку. Выражали ее как коллеги фигуриста, так и рядовые граждане.

Но и сейчас, когда болезнь уже осталась позади, а впереди лишь восстановление и светлое будущее, теплые слова все равно обращены в адрес Романа. Сегодня поддержку фигуристу выразила известный блогер Светлана Турилова.

Обратившись к своим воспоминаниям, женщина поделилась, что для нее одно имя фигуриста созвучно со словом “Победа”. Мурашки по ее коже бегут каждый раз, когда она воскрешает в памяти танец Романа Костомарова и Татьяны Навки. Стоит ли говорить о том, как она, переполненная счастьем и гордостью, плакала на их награждении…

Светлана Турилова блогер, бизнесвумен. Фото: личный архив

Кроме того, назвала Светлана Турилова и главную, на ее взгляд, задачу спортсменов. Они должны побуждать к совершениям всех, кто любит спорт, всех юных учеников, кто хочет стать чемпионом, а также всех коллег.

“Увы, это не самое счастливое время для нас, почитателей Вашего таланта, но Вы всегда будете источником вдохновения для всей нашей страны и всего мира”, – рассыпалась в комплиментах блогер.

В конце своего интервью, которое она дала редакции Дни.ру, Светлана Турилова пожелала Роману Костомарову добра, гармонии и, разумеется крепкого здоровья.