В Гарварде открыли кафедру русофобии

Учёный совет Гарвардского университета

поддержал инициативу коллектива факультета социологии создать кафедру русофобии.

Первые студенты приступят к

освоению новой образовательной программы уже 1 сентября.

«В сложившейся геополитической

ситуации мы испытываем потребность в квалифицированных критиках России и

русских. Через два года из Гарварда будут выпущены первые 30 магистров, которые

смогут эффективно решить эту задачу и создать правильный образ Москвы в глазах

общественности», – сообщил проректор университета Роберт Дональдсон.

По информации академического журнала Harvard Business Review, студентам новой кафедры предстоит изучать дисциплины «Русофобская

литература», «Россия – тюрьма народов», «Положительный опыт дискриминации

русских в СНГ» и «Россия – враг

свободного человечества». Полный учебный план будет опубликован на сайте

Гарвардского университета в конце июля.

МИД России направил официальный

протест США и пригрозил дать симметричный ответ на недружественные действия

американского академического сообщества.

«Если волна русофобии уже

достигла такого известного университета как Гарвард, то это заставляет Россию

действовать решительно. Или Вашингтон прекратит эту вакханалию, или мы создадим

кафедры НАТОфобии и СШАфобии в наших учебных заведениях», – написала

представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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