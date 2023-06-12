Диетолог Плотникова рассказала о пользе и вреде клубники

О пользе и вреде клубники пояснила диетолог Кристина Плотникова. Об этом информирует сайт Sport24.

В этой ягоде много витаминов С, калия и группы В, а также фосфора и кальция. Клубника снижает окислительные процессы, что укрепляет сердце и помогает избавиться от хронического вздутия живота. Витамин С в клубнике действует как жиросжигатель, а значит, помогает похудеть.

Клубнику можно использовать в качестве здоровой альтернативы пшеничной муке, она снижает тягу к сладким продуктам. Клубника также известна тем, что укрепляет иммунную систему. Эта ягода также может быть сильным аллергеном. Людям с тяжелыми аллергическими реакциями рекомендуется употреблять ее с осторожностью.