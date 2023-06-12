 

Доктор Гинзбург дает советы по нормализации артериального давления в жаркую погоду

12.06.2023, 19:50, Разное
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Доктор Михаил Гинзбург говорит, что артериальное давление может колебаться в жару, даже если уже есть гипертония или гипотония. Гипертоники и гипотоники более восприимчивы к колебаниям АД.

В интервью доктор Гинзбург заявил, что важно пить достаточно воды, чтобы избежать таких перепадов температуры. Чтобы избежать скачков давления, самое главное – не допустить обезвоживания. Специалист сказал, что нужно пить много воды и пить ее, даже если не хочется пить.

Врачи объяснили, что недостаток воды приводит к тому, что жажда ощущается позже. В жаркую погоду важно пить воду в небольших количествах в течение дня, независимо от жажды. Гинзбург предупреждает, что пациенты с гипертонией, принимающие препараты для снижения АД в жаркую погоду, могут ощутить больший эффект, особенно если они не пьют достаточно жидкости и находятся в состоянии стресса.

Обычная доза гипертонических лекарств в теплую погоду является чрезмерной. Специалист посоветовал больным гипертонией проконсультироваться с врачом о том, какую дозу лекарства принимать в жаркую погоду и не нужно ли ее скорректировать. Жара может вызвать у гипотоников, чье первоначальное кровяное давление было низким, еще более резкое падение. Гинзбург говорит, что напитки с тонизирующим эффектом (содержащие кофеин, женьшень или элеутерококк) могут нормализовать давление у таких людей в жаркую погоду.

Эксперт отметил, что если давление падает внезапно, то можно употреблять соленую пищу.MedikForum.ru ранее писал о симптомах недостатка кальция в организме.


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