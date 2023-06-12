Рупор кремлевской пропаганды: Проблемы “акта о чипах”

Антикитайские планы правительства США по микросхемам срываются из-за сокращений бюджета

Недавний «кризис» с пределом задолженности США обнажил противоречия внутри государства. Под угрозой оказался ведущий закон правительства Байдена – CHIPS and Science Act, который должен вернуть производство полупроводников в США, для подготовки к войне против КНР.

По этому закону около 280 миллиардов долларов выделятся на создание производства полупроводников в США. Однако, 170 миллиардов долларов должны быть утверждены Конгрессом ежегодно, и поэтому они подпадают под сокращение бюджета, согласованное республиканцами и демократами.

Деньги должны быть выделены из бюджетов Национального научного фонда (NSF) и Министерства энергетики, и потрачены на подготовку квалифицированной рабочей силы, научно-техническое образование и НИОКР в течение трех лет. Уже выделены 52 миллиарда на прямые субсидии производителям полупроводников при условии производства в США.

Даже до фарса с пределом задолженности, Конгресс уже отказался полностью одобрить финансирование по CHIPS Act. На 2023 бюджетный год, NSF получил 9,87 миллиардов из максимума 11,9 миллиардов, и Министерство энергетики 8,1 миллиард из максимума 8,9 миллиарда. С новым урезанием бюджета, согласованным республиканцами и демократами, дефицит скорее всего только вырастет.

Хотя полупроводники жизненно важны для экономики в целом и деньги, выделенные CHIPS Act официально не относятся к военному бюджету и поэтому подпадают под сокращение, по сути, это закон нацелен против КНР. Правящий класс США ответил торговой войной на программу КПК «Сделано в Китае 2025», направленную на превращения КНР в центр производства полупроводников и большинства другой передовой технологической продукции.

США также озабочены тем, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) производит большую часть самых передовых микросхем, и это препятствует их усилиям спровоцировать войну против КНР. Почти любой вооруженный конфликт на Тайване или рядом приведет к прекращению производства на острове, с колоссальными последствиями для мировой экономики. США надеются убедить TSMC перевести большую часть производства в США, чтобы развязать себе руки для войны на Тайване.

Однако, субсидии и налоговые льготы сами по себе не могут обеспечить наличие производства, особенно работающего на высшем уровне точности, необходимом для производства новейших микросхем. Препятствием для открытия новых заводов оказалось острая нехватка квалифицированной рабочей силы. И сложности с обучением достаточного числа рабочих для таких заводов уже ставит под сомнение достижимость целей CHIPS Act. Отказ Конгресса полностью финансировать этот закон только усугубляет проблему до практически непреодолимого уровня.

Некоторые члены Конгресса призвали к полному финансированию CHIPS Act, под лозунгом экономического национализма. Ро Ханна, демократ от Калифорнии заявил: «Чтобы сделать США производственной сверхдержавой, мы должны стать передовыми в технологиях. Технология должна стать двигателем, потому что это требует огромного повышения производительности.» Демократка из Калифорнии Зое Лофгрен недвусмысленно потребовала полного финансирования, чтобы «не уступить будущее Китаю».

Поддержка CHIPS Act Демократической партией, вместе антикитайскими ястребами Республиканской партии – показатель двухпартийной поддержек милитаризма и торговой войны.

Неспособность США оплатить достижение научных целей, даже для обеспечения ключевых программ национальной безопасности, глубоко укоренена в экономическом упадке. Разработка полупроводников, как и другие технологии вроде лазеров, в значительной степени были возможны благодаря крупным вложениям правительства США в НИОКР после Второй мировой войны.

Важность ядерного оружия привела к инвестициям как в прикладную, так и в точную науку. Деньги вливались не только в ядерную физику для создания все более мощных бомб, но и в системы наведения и доставки, контроля и управления, и компьютерного моделирования многих явлений природы, включая погоду.

Эти крупные инвестиции в НИОКР оказали воздействие на все общество. Фирмы стремились получить прибыль от этих разработок, но не смогли избежать законов капиталистического развития.

Экономические кризисы 1970-х годов привели к переводу капиталистами производства полупроводников за рубеж в поисках дешевой рабсилы. Профицит внешней торговли и торгового баланса исчез, экономическое положение в мире ослабело, и снижение вложений в НИОКР сыграли свою роль.

Новое отношение к НИОКР проявилось в отказе в 1993 году от проекта создания Сверхпроводящего суперколлайдера (SSC), на который уже было потрачено 2 миллиарда долларов и 4 года работы. SSC был бы огромным шагом вперед в экспериментальной физике частиц, даже по сравнению с Большим адронным коллайдером, который был построен десятилетием позже.

Отмена этого проекта произошла вскоре после того, как президент Буш-старший пообещал так называемый «мирный дивиденд» от сокращения военных расходов после уничтожения СССР, который якобы сделает такие вложения в науки и инфраструктуру возможными. Вместо этого следующее десятилетие ознаменовалось сокращение бюджета на внутренние расходы в США, включая науку и образование.

Наиболее ярко упадок науки проявился в эпидемии ковида. Правительства не обращали внимания на предупреждение ученых, сокращая расходы на медицинские исследования и сводя на нет запасы медицинского оборудования. Невежество, поощряемое правящим классом, привело к реакционной пропаганде против необходимых мер общественного здравоохранения и движению антиваксеров.

(с) Д.Черч

https://www.wsws.org/en/articles/2023/06/07/iksk-j07.html – оригинал на английском

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