Мнение: Локализация производства такси, Лада для чиновников и дорога Урал-Краснодар

1. В России прикажут таксистам возить пассажиров исключительно на автомобилях российского производства. Точнее, поначалу машины такси должны будут иметь какой-то небольшой процент отечественных деталей, потом побольше, а затем уже должны стать полностью российскими (ссылка):



Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга. Использование в пассажирских перевозках и сервисах краткосрочной аренды автомобилей российского производства позволит загрузить отечественные заводы. <…>

Законопроект об обязательном уровне локализации компонентов для работающих в такси автомобилей был разработан в Совете Федерации еще в начале года. Локализацию предлагалось измерять в баллах, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. <…>

«Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров», — отметил самарский губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, это позволит поддержать не только производителей автомобилей, но и поставщиков автокомпонентов.

2. Российских чиновников также предлагают пересадить на отечественные авто. Тут, пожалуй, будет посложнее, чем с такси (ссылка):



Российский завод «АвтоВАЗ» продемонстрировал новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, сообщает РИА Новости. В компании ожидают, что новая модель будет востребована в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Цена машины составит 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что новый автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства. Модель создана на базе Lada Vesta. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

3. В России не только успешно реконструировали существующие автодороги федерального уровня, но и собираются строить новые впечатляющие трассы (ссылка):

Новый инфраструктурный мегапроект — Юго-Западную хорду, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем, оценили в триллионы рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого заместителя председателя правления компании «Автодор» Игоря Коваля.

Под проект в общей сложности выделили четыре участка протяженностью около двух тысяч километров. Стоимость работ оценили примерно в 2,2 триллиона рублей. Так, хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги по правому берегу Волги достигнет почти 1,5 тысячи километров. При этом хорду объединили с проектом «Меридиан».