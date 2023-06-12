Мнение: О причинах украинских провалов… Всё настолько просто?

По классике, успех или неудача наступления определяется за три-пять дней. Прошла уже неделя с тех пор, как ВСУ двинулись вперёд, обозначив это в целях конспирации «разведкой боем», но после победных реляций всё-таки признали тем самым «контрнаступлением». Итоги поражают. Уложив многие сотни опытных бойцов и потеряв десятки единиц натовской бронетехники, украинские военные смогли помахать прапором на развалинах домов в нескольких разрушенных деревеньках, большинство из которых, судя по сводкам с мест, находилось в так называемой «серой зоне». И вся эта медийная «перемога» — под недоумение западных военных аналитиков: зачем нужно было переть в лоб на хорошо укреплённые за осень-зиму и весну оборонительные рубежи?

Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется.

Чисто стратегически, у Киева не было более выгодного варианта действий, чем попытаться «кавалерийским наскоком» пробиться к Азовскому морю, перерезав тем самым сухопутный коридор в #Крым, а затем уже с близких позиций долбать и долбить по Крымскому мосту, оборвав последнюю ниточку снабжения мощной российской группировки, дислоцированной на полуострове. По идее, только такая #стратегия, подкреплённая реальными военными успехами, могла вынудить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров на «украинских условиях».

Эти карты ещё не сброшены со стола, но уже понятно: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» ©

Опять же, западные военные аналитики задаются одним вопросом. Почему в условиях существенного истощения средств ПВО, позволившего российской авиации получить стратегическое господство в воздухе, при негативном для ВСУ соотношении возможностей артиллерии, при утрате прежнего преимущества в БПЛА и при сохраняющемся дефиците боеприпасов относительно ВС РФ, #Украина всё же решилась начать «генеральное сражение»? Кстати, по слухам, главком ВСУ Валерий Залужный был решительно против этого, но политическая целесообразность перевесила, что и стало — наряду с прочими факторами — одной из причин его «исчезновения» из медийной повестки. Но куда более важным является другой вопрос. А почему же Киев не получил в достаточном количестве всего необходимого для начала летней кампании?

Ответ на этот вопрос, возможно, заключается в бессмертном Cui prodest?

Из интервью главы Rheinmetall Армина Паппергера:

«В: Господин Паппергер, цена акций Rheinmetall утроилась с декабря 2021 года, а в 2022 году был рекордный результат, который вы планируете превзойти в этом году. Ожидается рост в 20-30% по году. Какую часть блестящих перспектив несёт российско-украинский конфликт?

О: Решающее значение . Большая часть нашего роста связана с “украинским кризисом”. Ни одна страна в Европе не готова к такому же у себя. Правительства это поняли, поэтому спрос на нашу продукцию растёт . Не так уж много контрактов было подписано в 2022 году. Однако в этом году всё изменится . В настоящее время мы находимся в процессе переговоров по нескольким очень крупным заказам: танки, боеприпасы, скоро зенитные комплексы и самолёты. Речь идет о длительных сроках и многих миллиардах евро».

И если бы только один Rheinmetall!

«Украинский #кризис» стал испытательным полигоном для нового оружия, начиная от беспилотников и заканчивая киберпомехами. Но ЗРК «Patriot» и другое старое оружие, такое как противотанковые системы «Javelin» и переносные зенитные ракеты «Stinger», также доказали свою обязательность на поле боя… компания Raytheon Technologies, главный поставщик Patriot’ов, увеличивает производство до 12 установок в год и планирует выпустить ещё пять установок для Украины к концу 2024 года, сообщает WSJ. Оружейные концерны во всём мире испытывают лавину новых заказов и подсчитывают многомиллиардные барыши. И в их интересах, чтобы эта «музыка» была вечной.

Притом что именно они диктуют чиновникам и политикам объёмы и сроки возможных поставок ВиВТ как непосредственно в зону боевых действий, так и странам-заказчицам для восполнения опустошённых складов и модернизации армий. По сути, управляют всем процессом.

Нужно ли искать сложные объяснения и «хитрые планы», когда налицо простой, понятный и очевидный интерес?

—