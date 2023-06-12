Мнение: ЭлектроТеслы – это тупик!

Очень смешной дядька выступает, послушал с огромным удовольствием. Какой-то профессор из Института Губкина. Но всем верящим в прогресс и “повесточку” его слушать строго не рекомендуется – ибо он ЕРЕТИК. Страшно сказать – он даже в святые электромобили Тесла не верит. Я, впрочем, в наших правоверных не сомневаюсь – они и без моих советов, если даже включат, то послушают минут 5 – и в ужасе выключат. И потом сами бросятся всем рассказывать, что ВОТ ЭТОГО дядьку ни в коем случае слушать не надо! Все, как положено в религии.

А говорит-то он интересные вещи, заслушаешься.