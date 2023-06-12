 

Die Welt – свод правил, квота и налог — на Бали решили отвадить от острова бескультурных туристов

12.06.2023, 19:27, Новости дня
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Власти индонезийского острова Бали решили принять меры против разнузданных туристов, которые оскверняют местные святыни и создают аварийные ситуации на дорогах, пишет Die Welt. Они ввели специальную «туристическую карту», которая подшивается в загранпаспорт. В ней перечислены основные правила поведения. Также правительство подумывает о введении квоты на туристов и налога, чтобы отвадить бедных посетителей и привлечь богатых, рассказывает немецкое издание.


AP

Многие люди хотят попасть на райские пляжи Бали, отдохнуть в окружении уникальной природы, но сейчас «туристическая идиллия» оказалась под угрозой, пишет Die Welt. Всё больше посетителей острова проявляют неуважение к культуре местных жителей. Они позируют в бикини на фоне священного Баньяна, как называют местный бенгальский фикус. Взбираются голышом на такой же священный вулкан. Ведут себе легкомысленно на дорогах, что приводит к авариям.

Местному правительству это надоело, продолжает немецкое издание. Оно ввело специальную «туристическую карту», которая будет подшиваться к визе в загранпаспорте. В ней перечислены основные правила поведения для прибывших на остров гостей. В частности, там говорится о необходимости проявлять уважение к местным святыням и ни в коем случае не осквернять религиозные символы. К тому же отдыхающих призывают следовать правилам дорожного движения и арендовать транспорт только у легальных организаций. Также в соответствии с картой запрещается использовать бранную лексику, вульгарные слова, разбрасывать мусор и вести себя агрессивно.

Цель местных властей заключается в том, чтобы защитить имидж Бали, поясняет Die Welt. И для этого могут быть приняты ещё и дополнительные меры. В частности, слухи ходят о введении туристической квоты. В год остров будет разрешено посещать не более чем 7 миллионов туристов. Население самого Бали составляет около 4,3 млн. В 2019 году его курорты посетили 6,3 миллионов гостей. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составил всего 2,2 млн.

Но одной туристической квотой дело может не ограничиться. Также власти подумывают о введении туристического налога, который составит от €41 до €136. Таким образом правительство хочет повысить доходы и заманить на остров более обеспеченную публику. «Дешёвые туристические места привлекают небогатых туристов, которые, как правило, создают большое количество проблем», — заявил председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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