 

Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно

12.06.2023, 19:05, Разное
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По словам журналистки, ей нравится то, что делает Андрей Малахов. Как отметила Ханга, шоумен, помимо “желтых” материалов, которые безусловно необходимы для рейтингов программы, занимается и социальными проектами. Также Елена Ханга с удовольствием ходит на шоу Андрея Малахова, так как считает его профессионалом своего дела.

А вот о Дмитрии Борисове, который позднее занял кресло ведущего программы “Пусть говорят”, журналистка не такого высокого мнения. По ее мнению, коллега Малахова – хороший новостник, но как ведущий не такой темпераментный, как предшественник.

“Ему, по-моему, это все не очень интересно. Он плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль, да”, – заявила Елена Ханга.

Напомним, журналистка долгие годы трудится на телевидении и является одной из самых ярких и запоминающихся ведущих. Женщина вела такие передачи, как “Про это” и “Принцип домино”.

Стоит отметить, что шоу “Про это” было первым на российском ТВ, в котором поднимались вопросы межполовых отношений в интимной сфере. Елена Ханга рассказала о самом странном и рейтинговом сюжете программы.

В какой-то момент съемочная группа отправилась в Голландию, чтобы снять съезд садомазохистов. Редактор шоу даже не пустил телеведущую в здание, где проходило мероприятие, так как происходящее действительно шокировало. После выхода этого сюжета говорить о любви и чем-то “теплом” между людьми было уже сложно. Возможно, это и стало началом конца передачи.


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