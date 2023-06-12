Желейные или стеклянные ногти: лучшие идеи полупрозрачного маникюра, чтобы быть на вершине стиля этим летом

Желейный дизайн ногтей был особенно популярен в 80-е и 90-е годы. Недавно он вернулся в цикл современных тенденций. Прозрачные ногти — отличный способ показать свою яркую индивидуальность. Дизайн может быть выполнен либо путем наращивания ногтя прозрачным гелем, либо путем добавления прозрачной окантовки к кончику натурального ногтя. Вот все, что вам нужно знать об этом виде нейл-дизайна.

Откуда такое название тренда

Полупрозрачный маникюр часто называют желейными, поскольку он действительно напоминает желе. При его нанесении создается забавный и динамичный эффект. Вы можете попросить полупрозрачные ногти в салоне, но вы также можете легко воссоздать этот дизайн дома. Таким образом, яркие желейные ногти — идеальный образ для лета, сделанный своими руками.

Есть также много возможностей для расширения этого стеклянного дизайна ногтей. Он работает практически с любым цветным полупрозрачным лаком, хотя смелые цвета могут создать лучший «желеобразный» вид. Энтузиасты маникюра постоянно находят способы улучшить тренд, добавляя нестандартные отделки, узоры и подвески. Вот как сделать желейный маникюр своими руками в домашних условиях.

Шаг 1. Подготовьте ногти

Чтобы подготовить ногти к маникюру, замочите их в теплой воде, аккуратно отодвиньте кутикулу и придайте форму ногтям. Также важно нанести тонкий базовый слой, прежде чем приступать к окрашиванию. Базовое покрытие обеспечивает клейкую основу на ваших ногтях, чтобы цвет держался лучше. Это также помогает вашему маникюру дольше держаться и защищает ваши натуральные ногти от вредных внешних воздействий.

Шаг 2. Смешайте цвета

Чтобы создать прозрачный желеобразный лак, вам понадобятся яркий или неоновый лак для ногтей и верхний слой. Этот быстросохнущий верхний слой высыхает менее чем за минуту и усиливает блеск ваших ногтей. Чтобы создать модный образ, используйте двойное количество верхнего покрытия в качестве цвета, смешайте два лака вместе в миске.

Шаг 3. Нанесите два слоя

Используя полученную смесь, нанесите очень тонкий слой на ногти. Обязательно дайте первому слою высохнуть, прежде чем наносить второй. Это даст вам полупрозрачный желеобразный маникюр. Хотите, чтобы ваш лак был более непрозрачным? Просто добавьте немного больше цвета в вашу смесь.

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Подвески и наклейки на ногти

Тенденции K-beauty часто оказывали влияние на модные тренды, и полупрозрачные ногти не стали исключением. Сегодня мы наблюдаем влияние корейских и японских мотивов на дизайн маникюра, поскольку все больше и больше наборов включают в себя 3D-дизайн и подвески, характерные для популярных дизайнов K-beauty.

Многие черпают вдохновение из корейских трендов в области маникюра, добавляя подвески в виде сердечек, стразы и наклейки в виде бабочек, чтобы создать очень милый вид. Используемый эффект аэрографа также напоминает корейские румяна для ногтей, еще одно увлечение K-beauty, которое в последнее время стало популярным среди западных энтузиастов маникюра.

Накладные ногти сегодня также принято украшать подвесками в виде цветов сакуры и небольшими жемчужинами на розовом лаке. Также уместны будут массивные подвески в форме сердец, медведей и бабочек, которые передают веселый, китчевый стиль, характерный для начала 2000-х. В целом, существует множество способов украсить полупрозрачные ногти подвесками в стиле K-beauty, так что не бойтесь экспериментировать.

Чем интересны желейные ногти с эффектом 3D

Когда вы следите за идеями мастеров маникюра со всего мира в Instagram*, вы начинаете замечать общие темы, которые их объединяют. Например, 3D-гелевые ногти становятся все более популярными, благодаря силе социальных сетей и талантливым мастерам маникюра.

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Этот причудливо абстрактный образ сочетает в себе тренд 3D-ногтей, который уже давно является частью моды, с инновациями в области лака для ногтей. Поскольку эта тенденция требует высокого уровня мастерства и сложных техник, вы, скорее всего, не сможете воспроизвести ее дома самостоятельно если только у вас нет опыта работы с нейл-артом.

В салоне вы можете ожидать, что ваш мастер по маникюру добьется желаемого результата, сначала тщательно нанеся прозрачный гель-лак, чтобы создать более высокую концентрацию цвета. Затем с помощью твердого геля (обычно прозрачного или окрашенного в летний оттенок) или геля-конструктора перед отверждением создаются трехмерные капли и разные 3D-формы.

Радужные ногти с геометрическим принтом

Радужное покрытие делает этот маникюр одним из тех, который непременно вызовет комплименты. Желеобразный лак для ногтей имеет полупрозрачную поверхность, но если вам не нравится видеть свой натуральный ноготь под лаком, соедините его с непрозрачной нейтральной основой. Крупный глиттер придает блеск глянцевому покрытию, и он может быть в виде фигур, сердечек, звезд или бабочек. Так вы сможете придать маникюру игривый дизайн и блестящую отделку.

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Ногти с цветами

Поднимите свой маникюр на новый уровень. Этот нарисованный вручную дизайн служит идеальным доказательством, что нет ничего невозможного. А сочетание желейной основы, цветов и страз — воплощение мечты любого любителя романтического нейл-арта.

Вместо одинакового рисунка или цвета на каждом ногте вы можете добавить разнообразную текстуру к вашему маникюру. Желейное покрытие в сочетании с хромированными рисунками, 3D-аппликациями, стразами и ручной росписью — еще один способ разнообразить свой образ.

Монохромный желейный лак для ногтей

Если вы предпочитаете минималистичный маникюр замысловатому дизайну, гелеобразный лак для ногтей — отличный способ добавить яркости вашему маникюру. Выберите оттенок светло-розового, если вы хотите, чтобы маникюр выглядел естественно, или выберите огненно-красный оттенок, чтобы придать маникюру вид клубничного желе.

Если вы не хотите видеть свои натуральные ногти под лаком, выберите более темный оттенок, например, темно-синий или темно-зеленый. Будь то акриловые ногти или наращивание гелем, используйте более длинные ногти с этим дизайном, чтобы он действительно сиял.

Акварельные желейные ногти

Акварельные рисунки очень хорошо сочетаются с желейным лаком для ногтей, потому что эти две текстуры имеют естественный влажный и глянцевый вид. В оттенках синего, белого и серебра ваши желейные ногти могут соперничать с мириадами цветов, которые составляют волны океана.

Вы также можете сделать себе монохромный желейный французский маникюр в акварели. У вас получатся красочные французские кончики с традиционным лаком и желе, подходящим к основному цвету. В таких оттенках, как розовый или фиолетовый, это отличный способ освежить ваш маникюр и сделать ваш образ поистине модным этим летом.