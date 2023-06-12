Уменьшает поры и оказывает омолаживающее действие: бентонитовая глина – волшебное средство для здоровья кожи

Бентонитовая глина пользуется огромной популярностью в индустрии красоты. Это отличное средство для здоровья кожи, которое входит в состав различных масок для лица, скрабов для тела и даже продуктов для волос. Вот некоторые особенности бентонитовой глины, ее преимущества, а также предостережения применения.

Что такое бентонитовая глина

Это средство богатое минералами, сформировавшееся из вулканического пепла. Глина обладает высокой абсорбирующей способностью.

Она веками использовалась в качестве медицинского средства для детоксикации, потому что содержит такие минералы, как кальций, магний и железо.

Основные преимущества бентонитовой глины

Бентонитовая глина довольно давно используется в качестве натурального отшелушивающего средства для кожи.

Можно использовать его в виде скраба для тела, добавив немного воды, чтобы получилась густая паста. Бентонит поглощает токсины из кожи при активации водой.

Это отличное средство от прыщей. Бентонитовая глина поглощает лишний подкожный жир, который способствует образованию акне.

Минералы, содержащиеся в этой глине, могут помочь защитить кожу от повреждения свободными радикалами, вызванного ультрафиолетом, которое способствует старению. Это помогает предотвратить раннее образование морщин и пигментных пятен. Именно поэтому это средство часто включают в состав солнцезащитных кремов, улучшая их водонепроницаемость. Солнцезащитные кремы, содержащие бентонитовую глину, также лучше поглощают УФ-излучение.

Бентонитовая глина помогает сузить поры и сделать их менее видимыми. Также иногда она используется для лечения дерматита и даже опрелостей.

Какие есть побочные эффекты

Что касается побочных эффектов применения бентонитовой глины,.то ее применение может привести к возникновению повышенной чувствительности или негативной реакции кожных покровов.

Чтобы проверить чувствительность, нужно просто нанести небольшое количество средства на внутреннюю часть предплечья. Если появится раздражение, то не стоит использовать бентонитовую глину.

Противопоказания

Бентонитовая глина лучше всего подходит для людей с более жирной кожей, поскольку она может подсушивать кожные покровы.

Если есть шелушение кожи, экзема, псориаз, то стоит избегать применения этого ингредиента.

Как правильно использовать бентонитовую глину

Есть много продуктов, таких как маски для лица, которые содержат бентонитовую глину. Этот компонент хорошо сочетается с множеством различных ингредиентов.

Можно приобрести чистый порошок бентонитовой глины и сделать косметическое средство самостоятельно. Однако стоит помнить о том, что этот ингредиент обязательно должен быть качественным и не содержать дополнительных примесей, в частности таких как тяжелые металлы или пестициды.

Можно смешивать бентонитовую глину с водой или же с другими активными ингредиентами для получения более выраженного эффекта.

В качестве добавки можно использовать куркуму. В итоге получится очень хорошая маска. Бентонитовая глина контролирует выработку подкожного жира и борется с прыщами, а куркума помогает уменьшить воспаление.

Также можно использовать молочную кислоту. Это способствует мягкому отшелушиванию, а также помогает немного осветлить кожу.

Бентонитовая и каолиновая глина помогают убрать подкожный жир, а салициловая кислота дополнительно очищает поры. Тасманийский перец и корень лопуха помогают убрать покраснение. Это отличный способ борьбы с прыщами. Можно убрать высыпания буквально за одну ночь.

Преимуществом бентонитовой глины является то, что это достаточно быстродействующее средство, которое поможет очистить кожные покровы, убрать загрязнения и подкожный жир, а также токсические вещества буквально за 5-10 минут. В итоге можно получить красивый и сияющий цвет лица.

Бентонитовую глину лучше всего использовать для еженедельного применения. Не стоит использовать ее каждый день, так как это может привести к чрезмерной сухости кожных покровов.