Терапевт Ильинская рассказала напомнила о важности кальция

И сердце, и мышцы нуждаются в достаточном количестве кальция. Терапевт Тамара Ильинская пояснила МедикФоруму, что кальций необходим организму во многих отношениях.

Он необходим для нормального функционирования мышц, кровеносных сосудов и нервов, а также для выработки гормонов и ферментов .Все взрослые в возрасте 19-50 лет и все мужчины до 70 лет должны потреблять 1 000 мг кальция в день. Терапевт советует женщинам в возрасте 51 года и старше, а также мужчинам старше 70 лет потреблять 1 200 мг кальция в день.

Кальций – это минерал, который мы получаем из пищи. Если организм не получает достаточного количества кальция из пищи, он начинает забирать его из мышц и костей. Врач сказал, что со временем это может привести к остеопорозу и низкой плотности костей. У некоторых людей дефицит кальция обусловлен основными заболеваниями или лекарствами, которые они принимают.

Врач сказала, что симптомы дефицита кальция вначале обычно малозаметны. Если дефицит элемента продолжается и уровень кальция в сыворотке крови опасно падает, то могут появиться следующие симптомы. Усталость – признак плохого клеточного питания. Она часто сопровождается болями в теле и депрессией. Дефицит кальция может привести к тому, что зубы становятся более склонными к кариесу, расшатыванию и даже к пародонтозу.

Кальций необходим для здоровья костей, но он также помогает поддерживать мышечную силу (помогая мышцам расслабляться и сокращаться). Его недостаток может вызвать мышечные спазмы, скованность и боли. Ученые считают, что недостаточное потребление кальция негативно влияет на психическое здоровье, вызывая негативные когнитивные симптомы, такие как туман в голове и головокружение.

Центральная нервная система – жизненно важный орган, а кальций – один из самых необходимых микроэлементов. При дефиците кальция в первую очередь страдают нервы пальцев, кистей и стоп. Судороги, в том числе эпилептические, могут быть вызваны нехваткой питательных веществ.