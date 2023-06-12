Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены

На торжественной церемонии в Кремле Константин Эрнст получил государственную премию за свой фильм “Вызов”, снятый в космосе. На мероприятии присутствовали его жена Софья Эрнст и их дочери Эрика и Кира.

Малышки появились на публике впервые и сразу же привлекли внимание. Похожие на ангелочков девочки, как оказалось, многим пошли в маму.

В Сети появились трогательные кадры, на которых Софья Эрнст не смогла сдержать слез, когда ее муж получил премию из рук президента России. Она снимала происходящее на смартфон и плакала.

Стоит отметить, что Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в “Вызове”, также получила Госпремию за работу над картиной. Константин Эрнст рассказывал, что сразу решил: главной героиней фильма будет женщина. Первые 20 кандидаток не прошли отбор для съемок в космосе по состоянию здоровья. Тогда решили попробовать Юлию Пересильд. Как рассказала актриса, для работы над картиной пришлось пережить десятки обследований и процедур, название которых она даже не знает.

Удивительно, что артистка прошла отбор, ведь она в то время не гнушалась выпить бокальчик и выкурить сигаретку. Константин Эрнст вспоминал, что приказал Юлии Пересильд заканчивать с вредными привычками. “Я сказал ей: “Ну-ка, давай завязывай! Тебе на следующей неделе надо будет ехать в Звездный городок на медкомиссию”, – говорил продюсер.