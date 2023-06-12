Из-за сбоя ГЛОНАСС в центре Москвы фельдъегерь доставил секретный пакет в посольство США вместо Генштаба

Сотрудники американского посольства в Москве обратились к российскому Генштабу с просьбой забрать пакет, случайно попавший в

почтовый отдел диппредставительства. Это произошло из-за ошибки сотрудника

фельдъегерской службы.

Трёхкилограммовый пакет с грифом «Особой важности» был

отправлен из подмосковного

посёлка Власиха (бывший Одинцово-10), где находится штаб Ракетных войск

стратегического назначения. Утром фельдъегерь выехал из Власихи и поначалу его

поездка ничем не отличалась от обычной, однако на пересечении с Третьим

транспортным кольцом ГЛОНАСС-навигатор начал работать с перебоями. Вместо того,

чтобы свернуть направо на ТТК, офицер проехал прямо и повернул налево на

Конюшковскую улицу. Здесь, у Северных ворот посольства США, навигатор сообщил,

что поездка завершена.

«Через сотрудников охраны посольства на Северных воротах

проходит большой объём корреспонденции, поэтому они приняли пакет, не

посмотрев, кому адресовано отправление. Ошибка обнаружилась только в почтовом

отделе. Учитывая высокий гриф секретности, мы не стали вскрывать, читать или

копировать бумаги, содержание которых, по заключению военного атташата, нам

известно и без того», – говорится в пресс-коммюнике посольства.

Перебои в работе спутниковых систем навигации в Москве

наблюдаются уже не первую неделю, поэтому штаб РВСН не будет требовать наказать курьера. Однако теперь фельдъегерская служба получит бумажные

атласы Москвы и компасы.

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