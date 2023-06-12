На Украине запустили первые «женские купе»

Как пишет Telegram, компания “Укрзализныця” (“Украинская железная дорога”) впервые запустила “женские купе” в качестве пилотного проекта.

Билеты в эти купе смогут приобрести женщины с детьми младше пяти лет. Проезд в женском купе не отличается от обычного. Количество билетов, которые можно заказать “в одни руки”, также будет ограничено до 4.

С 30 июня приобрести билет можно будет через мобильное приложение “Укрзализныци”. Пресс-служба компании подтвердила, что “женские купе” будут доступны на четырех дальнемагистральных рейсах. Отдельно отмечается, что “если случайно в них будет обнаружен пассажир-мужчина, то следует сообщить об этом проводнику, и вопрос будет решен”.

Ранее компания “Укрзализныця” запустила программу “железнодорожной украинизации” по переименованию объектов в контексте “дерусификации”. Она направлена на удаление с железнодорожных объектов “имперско-российских” меток и изображений, а также их названий.