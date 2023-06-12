Врач-флеболог Головина рассказывает о визуальных признаках тромбов

Вероника Головина, флеболог, пояснила о визуальных признаках тромбов. По ее словам, сгустки крови видны при осмотре ног.

В интервью флеболог Головина подчеркнула, что сгустки крови могут увеличить риск фатальных осложнений. Врач рассказала, что очень важно заботиться о своих конечностях. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это серьезное заболевание.

Тромбы могут образовываться в глубоких венах и попадать в кровоток. Затем они могут достичь жизненно важных органов, таких как сердце, мозг и почки. Закупорка этих артерий может привести к опасным для жизни ситуациям. Названы визуальные симптомы ТГВ, описанные флебологом Головиной :отек одной конечности, тянущий и стягивающий характер, может доставлять дискомфорт.

Флеболог отметила, что эти симптомы сохраняются не менее 24 часов. Рекомендуется немедленное обращение за медицинской помощью”.

Важно обратить внимание на тромбофлебит подкожных вен. В этой ситуации при варикозном расширении вен может образоваться кровяной сгусток.