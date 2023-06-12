Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети

Лариса Гузеева в личном блоге поделилась снимком, который сделала в гримерной. Артистка предстала на фото заметно помолодевшей и посвежевшей. А так как звезду неоднократно обвиняли в чрезмерном увлечении фотошопом, сразу предупредила: спокойно, это не фильтры, а всего лишь коррекция.

Скорее всего, она имела в виду коррекцию, которую провели визажисты с помощью косметики. Плюс на фото Ларисы Гузеевой – правильное освещение. Благодаря этому не заметно практически ни одной морщинки. Правда, по словам актрисы, фотошоп на снимке все же присутствует, ей пришлось отредактировать свои “рабочие” руки, которые выдают возраст.

Правда, некоторые подписчики раскритиковали помолодевшую Ларису Гузееву. “Может уже пора сойти с подмостков? Вы стали не интересны. Да и возраст Вам об этом говорит!”, “Что все-таки делает время. Такая стройная красавица была в Жестоком романсе. Никаких фильтров не нужно было. Наверное, красавицам очень сложно стареть”, “Пчелы покусали” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написали недовольные.

На все негативные комментарии Лариса Гузеева ответила в свойственной ей манере: звезда предложила “пойти убиться”.