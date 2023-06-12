“Интереснее идти путем прохождения испытаний”: Анастасия Волочкова о женской силе и отношениях с мужчинами

Анастасия Волочкова – личность, которая известна каждому читателю светской хроники в России. Балерина регулярно посещает Мальдивы, эпатирует публику, выкладывает многочисленные фото шпагатов. Но как же обстоят дела с ее личной жизнью? В интервью Алле Довлатовой в рамках «Вечернего шоу» Анастасия поделилась несколькими своими секретами.

Идеальный мужчина

Анастасия пока не встретила мужчину своей мечты, не обрела женского счастья. Она уверена, что ее избранник должен быть самодостаточным, сильным духом человеком с выдержкой, который станет для нее «плечом», на которое можно будет опираться. Сама балерина – обладательница огромной женской силы, которая и позволила ей добиться успеха. Чтобы жизнь была интересной, увлекательной, она предпочитает идти путем испытаний:

Мне кажется, что интересней идти путем созидания и прохождения испытаний, держа силу в себе и оставаясь сильным человеком, и ждать того, кто сильнее тебя.

Идеальный возраст для кавалера Анастасии Волочковой – около 40 лет, балерина предпочитает мужчин чуть младше. Во внешности женщину привлекают прежде всего глаза. Материальное положение, благополучие в финансовом плане важны. А вот любовь к балету не является обязательным критерием для того, кто хотел бы покорить экс-приму. Недобропорядочность, лицемерие, фальшь мужчины способны сразу оттолкнуть Анастасию. Основным качеством идеального кавалера балерина считает любовь к ней.

О реальных отношениях

Но есть ли в ее жизни такой человек? В интервью Довлатовой Анастасия уверяет – мужчина в ее жизни есть всегда. Как только завершаются одни романтические отношения, спустя непродолжительное время начинаются другие.

О своих бывших отношениях Волочкова говорит с удивительным чувством юмора. Каждый, кто был в союзе с ней, после разрыва приобретает приставку «бывший Волочковой», перестает восприниматься медийным пространством как самостоятельная личность.

Сейчас балерина в отношениях с молодым человеком по имени Никита, именно его она пригласила на красную дорожку. О самом юноше известно мало. Он молод, хорош собой, пишет треки для себя, занимается музыкой. Именно с ним Анастасия планирует записать совместную песню «Слезы моих бывших». Судьбоносное знакомство состоялось всего месяц назад на спектакле Волочковой. Звезду он привлек своей незаурядностью, творческими задатками.

В интервью Алле Довлатовой балерина пояснила: если бы она познакомилась с Никитой чуть раньше, то непременно пригласила бы его на Мальдивы. Но ей пришлось лететь одной, поскольку малознакомому человеку она не может предложить общение в столь романтической обстановке.

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Поэтому первое свидание с новым кавалером прошло более прозаично – в кафе. Интересно, что Никита подарил Анастасии картину, написанную специально для нее. Сама прима, предвосхищая вопросы хейтеров и любопытствующих, не стала отрицать – отношения с молодым мужчиной развиваются в нужном русле.

О возрасте

Волочкова уверена, что выглядит младше своих лет. Именно поэтому она предпочитает мужчин моложе себя. Звезда уверена в своей привлекательности, полагает, что даст фору 20-летней своей фигурой и внешностью в целом. При этом Анастасия, по ее словам, не обращалась к пластическим хирургам и не делала уколы красоты.

Ее красота – награда за тяжкий труд, многолетние занятия балетом, регулярные тренировки. Поэтому Волочкова уверена: она может позволить себе отношения с теми мужчинами, которые ей действительно интересны, пусть даже моложе себя. Вот как она сказала о себе:

Потому что в моем теле вся эта красота – это плоды большого труда, ежедневного и многолетнего.

Балерина уверяет: от нее никогда не уходят. Она всегда первая разрывает отношения.

О сплетнях

Анастасия Волочкова неоднократно становилась объектом для самых абсурдных сплетен. Сама балерина не может даже назвать ту «утку», которая поразила ее больше всего. Ее неоднократно «выдавали замуж», приписывали звезде беременность. Дочь Анастасии Ариадна сначала горячо защищала мать и отстаивала ее позицию. Но затем, попав под влияние бывшего мужа экс-примы, пересмотрела свои взгляды и даже стала осуждать.

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Одна из газетных уток – роман Волочковой с Филиппом Киркоровым. Сама балерина с юмором отнеслась к этой сплетне и даже не обиделась.

О дочери

Один из самых обсуждаемых моментов, связанных с Анастасией Волочковой – дочь балерины не пригласила мать на последний звонок. Сама экс-прима уверена, что причина – ревность Ариадны к ее славе, успеху, известности. Девочка уверена – присутствие знаменитой матери на мероприятии сделало бы ее саму незаметной.

Анастасию данная ситуация очень обидела. Она отметила, что делала для дочери все, в течение шести лет воспитывала ее самостоятельно, не обращаясь за помощью к отцу, Игорю Вдовину. И то, что Ариадна не пригласила мать на такую важную церемонию, неприятно поразило знаменитость. Волочкова действительно очень старалась делать для дочери все возможное: дала ей качественное образование, познакомила со спортом, балетом, дала возможность выбрать то, что ей интересно. И сейчас разочарована, стала жертвой неблагодарности. Сама о себе Анастасия сказала, что из матери ее превратили в изгоя, во врага.

Такова Анастасия Волочкова – артистка балета, женщина противоречивая, яркая, интересная. Она обладает безусловным чувством юмора, любит подсмеиваться над собой, иронизировать. Она любит молодых красивых мужчин и не отрицает этого. Но старается не отставать от них, поддерживает себя в форме. Она старалась реализовать себя как мать, но пока вся страна наблюдает конфликт с дочерью. Пожелаем знаменитости разобраться со всеми проблемами и наслаждаться жизнью.