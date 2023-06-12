Ubisoft анонсировала игру по вселенной «Звездных войн» про «молодую негодяйку»

Французская компания Ubisoft представила на презентации Xbox Games Showcase 2023 новую игру Star Wars Outlaws, разработанную Massive Entertainment. Об этом пишет DTF.

Star Wars Outlaws описывается как игра с открытым миром. Главная героиня – молодая злодейка по имени Кай Весс. Ей предстоит путешествовать по миру “Звездных войн” и принимать участие в борьбе с местными преступными синдикатами. Сюжет игры будет происходить между фильмами “Империя наносит ответный удар” и “Возвращение джедая”.

Star Wars Outlaws выпустила только кинематографический вступительный трейлер. Ubisoft пообещала, что раскроет больше подробностей об этом проекте на вечернем мероприятии Ubisoft Forward. За создание игры отвечает студия Massive Entertainment, создавшая The Divisions.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году, но это все, что известно на данный момент. Проект анонсирован для PC, Xbox Series X, S, а также PlayStation 5.