В России рассказали, почему необходимо сохранить деловые связи со странами Центральной Азии

Москва продолжает подчеркивать важность сотрудничества со странами Центральной Азии, такими как Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. По данным “Делового Петербурга”, вклад мигрантов из стран Центральной Азии в экономику страны в настоящее время составляет от 8% до 10% от общего валового внутреннего продукта (ВВП).

Узбеки, таджики, киргизы и граждане других стран Центральной Азии также придают большое значение сотрудничеству с Россией. В статье уточняется, что трудовые мигранты, например, отправляют обратно значительную часть своих заработков на российском рынке. Выгоды от трудовой миграции взаимны. Денежные переводы российских трудовых мигрантов в эти страны составляют от 12 до 30% их ВВП.

Аналитики Европейского банка реконструкции и развития 16 февраля представили свой прогноз, согласно которому в 2023-2024 годах экономика стран Центральной Азии будет расти быстрее всего. Средний объем валового внутреннего продукта этих государств увеличится на 4,9% в этом году и на 5,4% в следующем.