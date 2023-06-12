 

В России рассказали, почему необходимо сохранить деловые связи со странами Центральной Азии

12.06.2023, 16:00, Разное
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Москва продолжает подчеркивать важность сотрудничества со странами Центральной Азии, такими как Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. По данным “Делового Петербурга”, вклад мигрантов из стран Центральной Азии в экономику страны в настоящее время составляет от 8% до 10% от общего валового внутреннего продукта (ВВП).

Узбеки, таджики, киргизы и граждане других стран Центральной Азии также придают большое значение сотрудничеству с Россией. В статье уточняется, что трудовые мигранты, например, отправляют обратно значительную часть своих заработков на российском рынке. Выгоды от трудовой миграции взаимны. Денежные переводы российских трудовых мигрантов в эти страны составляют от 12 до 30% их ВВП.

Аналитики Европейского банка реконструкции и развития 16 февраля представили свой прогноз, согласно которому в 2023-2024 годах экономика стран Центральной Азии будет расти быстрее всего. Средний объем валового внутреннего продукта этих государств увеличится на 4,9% в этом году и на 5,4% в следующем.


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