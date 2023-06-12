Из-за повышения уровня моря побережье Испании потихоньку сокращается

За последние 30 лет темпы повышения уровня моря увеличились почти в два раза, пишет TVE. В результате протяжённость испанского побережья потихоньку уменьшается, говорится в материале.

Протяжённость испанских побережий почти 8000 километров, и она постепенно сокращается. Потепление вод и таяние льдов — причины, приводящие к повышению уровня моря.

МАНУЭЛЬ ВАРГАС, учёный: (Оно считается. — ИноТВ) по вертикали, но ведь нужно перевести это в горизонтальную плоскость, так как при повышении уровня море углубляется в сушу и мы теряем метры побережья.

За последние три десятилетия темпы увеличились вдвое. До начала 90-х уровень моря рос со скоростью 1,6 миллиметра в год. С тех пор этот процесс ускорился до 2,8 миллиметра в год. Из-за нашего географического положения Испания оказалась в числе стран, которых эта проблема затрагивает больше всего.

ПЕДРО СОРИЙА, представитель Greenpeace*: На неё (Испанию. — ИноТВ) всё это окажет сильное влияние как из-за разрушения пляжей, которое уже происходит, так и из-за разрушения прибрежной инфраструктуры и строений.

МАНУЭЛЬ ВАРГАС: Будет утрачено биоразнообразие, одно из величайших богатств нашей планеты, которое по факту нам самим необходимо для выживания.

Также особенно проблематичными будут экстремальные метеорологические явления.

МАНУЭЛЬ ВАРГАС: Это происходит уже сейчас, при немного повышенном уровне моря. И влияние штормов, которые наблюдаются круглый год, станет более значимым, а ущерб от них будет становиться всё серьёзнее.

Эксперты настаивают на том, что сейчас приоритетным должно стать ускорение мер, направленных на то, чтобы затормозить воздействие на окружающую среду, поскольку в этом вопросе мы уже действуем с опозданием.

Дата публикации 11 июня 2023 года.

* «Гринпис Интернешнл» («Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС», Greenpeace International, Stichting Greenpeace Council) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.05.2023.

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