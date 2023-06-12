 

Геннадий Зюганов поздравил страну с Днём России

12.06.2023, 15:33, Разное
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил с торжественной речью по видеосвязи из своей резиденции в Геленджике, поздравив страну и россиян с Днём России.

По словам лидера коммунистов, этот день, наравне с Днём народного единства и Пасхой, является одним из главных в календаре.

– День России, или День независимости, как его ещё можно назвать – это, без сомнения, знаковая дата, – сказал Зюганов. – Ведь именно в этот день страна, наконец, очнулась от погибельной дремоты, в которой пребывала ранее, и сбросила цепи рабства, коррупции и глупости. Россия расцвела на обломках прогнившей и никому не нужной империи, и до сих пор укрепляет и утверждает по всему миру свои главные ценности – православную веру, свободный рынок и народную демократию.

В честь праздника во всех отделениях КПРФ, за исключением Республики Крым, пройдут торжественные мероприятия с участием танцевальных и вокально-инструментальных коллективов. В главном офисе компартии в Москве состоится благотворительны банкет с участием бизнесменов, банкиров, церковных иерархов и государственных чиновников. Ветеранов КПРФ в этот день наградят денежными призами, памятными значками и путёвками в санатории Лазурного берега.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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