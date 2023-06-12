 

Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии

12.06.2023, 15:15, Новости дня
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На днях в Хургаде на пляже Dream Beach произошла страшная трагедия. Владимир Попов стал жертвой тигровой акулы. Хищник разорвал 23-летнего молодого человека буквально за 20 секунд. Чрезвычайное происшествие случилось прямо на глазах у его отца, который ничего не мог сделать, чтобы спасти своего сына.

Трагическое событие произошло из-за несоблюдения техники безопасности, ведь акулы не первый раз приплывают к мирно отдыхающим туристам в Египте. Как выяснилось, на пляже отсутствовали заградительные сетки. Они должны были препятствовать приближению хищников к купающимся людям. Тем же вечером акулу поймали, а внутри обнаружили останки туриста.

Страшное происшествие не оставило никого равнодушным. Не остались в стороне и знаменитости. Телеведущая Лера Кудрявцева до сих пор не может прийти в себя после того, как увидела кадры последних мгновений жизни молодого человека. Сложно поверить в то, что такое могло произойти на курорте, где люди приезжают отдыхать и наслаждаться жизнью. Лера была в шоке от этой ситуации и поспешила поделиться своим мнением с поклонниками.

“Ну вот зачем мне на глаза попалось видео, где мальчика съела акула. Слышала. Но видеть не хотела. Теперь не усну. Ад на глазах у отца. Господи”, – не сдерживая слез поделилась телеведущая программы “Секрет на миллион”.

Пляж закрыли на следующий день после трагического инцидента, но это уже не вернет жизнь Владимиру Попову. Его семья и близкие остаются в глубоком шоке и требуют ответов на вопросы, почему на пляже не было необходимых мер безопасности.


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