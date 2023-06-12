 

«С честью выполнила задачи»: Пригожин опубликовал рассказ командира Ратибора о борьбе наемников ЧВК «Вагнер» с террористами в Сирии

12.06.2023, 15:15, Разное
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал рассказал командира первого штурмового отряда Ратибора о событиях в Пальмире 2016 года. Ратибор отметил героизм и профессионализм, проявленный «вагнеровцами» в Сирии, но о котором молчало Минобороны РФ. 

Заявлением легендарного командира Пригожин поделился 12 июня, отметив, что рассказчик «дважды вытаскивал из позора честь российской армии» и столько же раз брал Пальмиру. Полный текст рассказа Ратибора опубликовали авторы Telegram-канала «Разгрузка Вагнера».

Ратибор напомнил, что в 2016 году власти Сирии попросили у РФ помощи в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), после чего в страну прибыли ВКС РФ. Однако за наземные операции отвечали, по большей степени, отряды ЧВК «Вагнер». В марте 2016 года они освободили древний сирийский город Пальмира и передали его под ответственность Минобороны РФ. Однако уже скоро террористы снова заняли его, вынудив «оркестр» провести второй штурм. Ратибор непосредственно участвовал в боях.

«Наше подразделение не гналось за славой, наградами и «медными трубами», а просто с честью и достоинством выполнило поставленные задачи руководством нашей Страны и руководством нашей компании», — отметил Ратибор.

Однако, по словам бойца, заслуги «музыкантов» в освобождении страны от террористов замалчивались. 

Ратибор проводит параллели между событиями в Сирии 2016 года с недавними боями в зоне спецоперации. По мнению командира, «тень Пальмиры» и «зависть со стороны министерства обороны» преследует военную компанию до сих пор. В ведомстве увольняли офицеров, лояльных к ЧВК «Вагнер», а также устроили частной военной компании «снарядный голод».


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