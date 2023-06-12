Индастриал: трендовый пирсинг 90-х снова вернулся в моду (все, что нужно узнать, перед тем как пробовать его)

Увлечение пирсингом пришло из неформальной среды, но постепенно завоевывает популярность у приверженцев традиционной моды. Сейчас никого не удивит стильная респектабельная женщина, у которой ухо проколото более чем один раз. Индастриал – штанга в ушном хряще – пользовался огромным успехом в 90-е годы. И сейчас возвращается. Поговорим о том, что важно знать тем, кто решил «побаловаться» пирсингом.

Что это такое

Пирсинг относится к бодимодификациям. Это намного более серьезная процедура, чем прокол мочек ушей. Пирсинг достаточно болезненный и требует тщательного ухода. Те, кто не могут носить в качестве украшений ничего, кроме драгоценных металлов, не смогут попробовать новинку.

Что собой представляет индастриал? В ушном хряще делается два прокола – в верхней и нижней части. Между ними проводится штанга, которая фиксируется с обеих сторон шариками. Смотрится очень интересно, эффектно. Подходит для тех, кто вынужден ограничивать себя с экспериментами со внешностью из-за работы. В отличие от септума, лабрета и других видов пирсинга, индастриал не так бросается в глаза.

Прокол делается полой катетерной иглой, болевые ощущения непродолжительны, но достаточно яркие, тем более что проколов два.

Ограничения

Прежде чем обращаться к специалистам по пирсингу и делать интересную новинку, нужно понять, готовы ли вы ухаживать за ней. Для полного заживления пирсинга индастриал потребуется от полугода до года. Примерно через три месяца при должном уходе вы сможете поменять штангу.

Спать на стороне с проколотым ухом будет сложно из-за болезненных ощущений. Это нужно учитывать при принятии решений, например, если у вас закладывает нос или вы лучше засыпаете на конкретной стороне. Первые 2-3 месяца (процесс заживления индивидуален) сон на «проколотой» стороне будет проблематичен. Аналогичное ограничение касается разговоров по телефону. Если вы работаете в гарнитуре, наушниках, то, скорее всего, от индастриала лучше отказаться. Тем более что при пользовании оборудованием с его поверхности в крохотную ранку могут попасть микробы и вирусы.

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Организация ухода

Все достаточно просто, но ухаживать нужно регулярно, без пропусков. Первые полгода обрабатывают прокол дважды в день. Как это сделать? Выберите щадящий физраствор, например, специальный состав для ухода за пирсингом. Капните небольшое количество в каждый прокол, затем осторожно прокрутите штангу. Процедуру повторять утром и вечером. Через полгода допустимо обрабатывать проколы один раз в месяц.

Выбор материала

В неформальной среде штангу использовали из хирургической стали. Современный человек, желающий поближе познакомиться с необычным трендом, может выбрать титан (класс имплантатов) или золото 14 карат. В составе этих сплавов нет никеля, токсинов. Они полностью безопасны для здоровья, не вызовут отторжения, аллергии.

Низкокачественные материалы вроде пластика или дешевого золота не подойдут. Поскольку велик риск инфицирования, проникновения в рану микробов, медленное и болезненное заживление. Иногда именно низкопробные материалы, из которых сделана штанга, вызывают отторжение. Ранка полностью перестает заживать, пирсинг приходится извлекать.

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Помните, что даже после полного заживления нужно уделять особое внимание качеству пирсинга. Аллергическая реакция на дешевые материалы может возникнуть и через год-два после прокола.

Делать или нет

Мода в наше время удивительно демократична. Вне зависимости от возраста и рода занятий, каждый может попробовать новинку, о которой раньше нельзя было даже мечтать. Но делать или нет пиргсинг индастриал? Учитывайте собственные индивидуальные особенности. Если вы работаете в наушниках, носите одежду с узким воротом, парики или нечто иное, что соприкасается с ухом, лучше отказаться. Поскольку, регулярно задевая места прокола, вы будете испытывать болевые ощущения.

Если у вас проблемы со сном и спать на одном боку вы не можете – также лучше не рисковать. Сторона с проколами в течение минимум нескольких месяцев будет недоступна для сна на ней.

Если же сама идея вас вдохновила, вы хотите попробовать и готовы уделять время уходу – дерзайте. Все индивидуально и зависит от личностных особенностей.