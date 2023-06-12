Джулия Робертс обратилась к тренеру Пепу Гвардиоле

Американская актриса Джулия Робертс обратилась к главному тренеру клуба английской премьер-лиги “Манчестер Сити” Хосепу Гвардиоле в одной из социальных сетей.

Актриса поблагодарила тренера, которому 52 года, за его успех в выведении команды в Лигу чемпионов. “Манчестер Сити” обыграл миланский “Интер” в финале Лиги чемпионов 2022/2023 11 июня. На Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле состоялась встреча, которая закончилась победой со счетом 1:0.

Родриго Эрнандес, 26-летний полузащитник из Мексики, забил единственный гол после 68-й минуты, благодаря чему “Манчестер Сити” стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Команда выиграла турнир первый раз в истории, а в 2021 году в финале она потерпела поражение от лондонского “Челси” со счетом 0:1.