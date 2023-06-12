 

Джулия Робертс обратилась к тренеру Пепу Гвардиоле

12.06.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская актриса Джулия Робертс обратилась к главному тренеру клуба английской премьер-лиги “Манчестер Сити” Хосепу Гвардиоле в одной из социальных сетей.

Актриса поблагодарила тренера, которому 52 года, за его успех в выведении команды в Лигу чемпионов. “Манчестер Сити” обыграл миланский “Интер” в финале Лиги чемпионов 2022/2023 11 июня. На Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле состоялась встреча, которая закончилась победой со счетом 1:0.

Родриго Эрнандес, 26-летний полузащитник из Мексики, забил единственный гол после 68-й минуты, благодаря чему “Манчестер Сити” стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Команда выиграла турнир первый раз в истории, а в 2021 году в финале она потерпела поражение от лондонского “Челси” со счетом 0:1.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Ивлеева предложила 61-летней Ханге сняться голой для обложки глянца – Журнал никто не купит!

12.06 / Лига арабских государств начала выдачу паспортов хорошего израильтянина

12.06 / Мнение: Закат эпохи «главарей»

12.06 / Американский миллиардер Брайан Джонсон хочет остановить процесс старения с помощью крови своих сыновей

12.06 / Доктор Варфоломеев рассказал, как предотвратить тромбоз

12.06 / Звезда Comedy Woman оказалась на операционном столе из-за опухоли в груди- Жуткие часы

12.06 / Месси задержан в аэропорту Китая

12.06 / Мнение: Как Канада будет платить за кражу русского самолёта

12.06 / В России введут удостоверение представителя гражданского общества

12.06 / “Очень страшно” – перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика