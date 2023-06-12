«В бюджете денег больше нет» — немецкий министр финансов отказывает американской компании в дополнительных субсидиях

Производитель микрочипов Intel требует дополнительной поддержки для своего проекта в Магдебурге. Издание Handelsblatt пишет, что, по мнению главы немецкого Минфина Кристиана Линднера, в бюджете нет средств на удовлетворение требований компании.



AP

Американская фирма Intel планировала открыть в восточногерманском Магдебурге фабрику по производству микрочипов. Изначальная цена проекта — €17 млрд, однако возросшие финансовые издержки на электроэнергию и строительство увеличили общий объём необходимых инвестиций до €27 млрд. Немецкая газета Handelsblatt пишет, что из-за этого «федеральное правительство стоит перед необходимостью принять срочное решение»: или увеличить сумму субсидий для Intel, или поставить под вопрос судьбу фабрики.

Как пишет немецкое издание, канцлер Шольц и министр экономики Хабек сигнализируют о готовности пойти навстречу требованиям американской компании и увеличить сумму субсидий с первоначальных €6,8 миллиардов до €10 млрд. Категорически против, однако, выступает немецкий министр финансов Кристиан Линднер.

«В бюджете денег больше нет… мы пытаемся в настоящее время консолидировать бюджет, а не увеличить его», — цитирует министра Handelsblatt. Издание отмечает, что обсуждение бюджета на 2024-й предстоит сложное: необходимо соблюсти «потолок новых заимствований», при этом компенсировать растущие процентные ставки и поднять зарплаты в общественном секторе.

Ещё в феврале 2023 года министр высказывал сомнения в возможности дополнительной финансовой помощи американскому концерну, пишет издание. «Мы не поддаёмся шантажу», — заявил министр в своём февральском интервью, так как для Линднера «6,8 или больше милиардов евро немецких налогоплательщиков не что-либо происходящее само по себе». Кроме того, «американское предприятие, с нетто-прибылью в 8 миллиардов долларов, не является обычным получателем денег налогоплательщиков… здесь уместны вопросы», подчёркивает Линднер.

Линднер заявляет, что он не является сторонником государственных субсидий и отверг бы требования компании Intel, даже если последняя «увеличила бы объём проекта». По мнению министра, «бюро канцлера и Министерство экономики должны будут показать, откуда возьмётся дополнительное финансирование», если они будут настаивать на удовлетворении требований Intel. Окончательное решение ещё предстоит обсудить на заседании немецкого кабинета министров.

Свен Шульце, министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт, подчёркивает, что предприятие для его региона является «шансом развить экосистему инноваций», и поэтому выступает за субсидии для Intel. Но он не находит поддержки даже среди своих однопартийцев. Например, его коллега по ХДС, председатель комиссии по экономике бундестага Михаэль Гроссе-Брёмер соглашается с министром финансов и утверждает, что «за счёт государственных субсидий сделать Германию привлекательной для ведения бизнеса на постоянной основе не удастся». Вместо этого необходимы «сокращение бюрократии, снижение затрат на электроэнергию, больше квалифицированных рабочих и прогресс в цифровизации».

Издание Handelsblatt напоминает, что ЕС и Германия поставили себе целью стать более независимыми от Китая в области производства чипов. Для этого была запланирована финансовая поддержка для привлечения американских и китайских производителей на европейские площадки. Специальным актом Европарламента предусмотрен общий объём субсидий для инвесторов в €43 млрд. Цель — удвоить к 2030 году производство чипов в Европе, выйдя на уровень США и Китая.

—