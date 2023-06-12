 

Белый дом заявил о присутствии на Кубе китайской разведывательной базы как минимум с 2019 года

12.06.2023, 14:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация Байдена сказала о том, что у Китая есть разведывательная база на Кубе как минимум с 2019 года, пишет The Wall Street Journal. По данным американских властей, Пекин в настоящий момент расширяет свои усилия по сбору разведданных, а США пытаются этому противодействовать.


AP

Белый дом заявил, что у Китая есть разведывательная база на Кубе как минимум с 2019 года и что Пекин продолжает усилия по расширению сбора разведданных, пишет The Wall Street Journal.

Это заявление, которое, по словам Белого дома, основано на недавно рассекреченных разведданных, появилось после того, как в четверг издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что Китай и Куба достигли принципиального соглашения о строительстве на острове станции электронного прослушивания.

Осведомлённые источники из числа официальных лиц заявили, что Китай в рамках этих договорённостей планировал выплатить Кубе, которая уже давно находится в тяжёлом экономическом положении, миллиарды долларов.

После публикации этой статьи Белый дом в четверг заявил, что данный материал является неточным, но при этом отказался вдаваться в подробности.

В свежем заявлении Белого дома говорится, что, когда администрация Байдена пришла к власти в январе 2021 года, её чиновников проинформировали об усилиях Китая по расширению военного и разведывательного присутствия в мире, в том числе о его проектах в Атлантическом океане, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Среди прочего, речь шла и об «объектах сбора разведданных» на Кубе, которые, согласно этому заявлению, были усовершенствованы в 2019 году.

В заявлении администрации Байдена также говорится, что США предприняли дипломатические и прочие шаги, чтобы «замедлить» усилия Китая на Кубе и во всём мире. Чиновники Белого дома посчитали, что администрация Трампа добилась недостаточного прогресса в этом вопросе.

The Wall Street Journal также напоминает о своём материале от 2021 года, в котором сообщалось, что администрация Байдена убедила своего близкого союзника, Объединённые Арабские Эмираты, приостановить, по крайней мере временно, строительство Китаем военного объекта в порту недалеко от столицы страны Абу-Даби.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / «В бюджете денег больше нет» — немецкий министр финансов отказывает американской компании в дополнительных субсидиях

12.06 / Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

12.06 / Товарищи – Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» Путина и «солидарности» с россиянами

12.06 / В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

12.06 / Уход Джонсона и его союзников из парламента грозит Сунаку неприятностями

12.06 / Педофил Скотт Риттер – в войне с Китаем США ждёт решительное поражение

12.06 / МАГАТЭ опубликовало новую информацию об охлаждении реакторов на ЗАЭС

12.06 / Компании в США пытаются ограничить удаленку, чтобы вернуть работников в пустующие офисы

11.06 / Ещё один американец задержан в России за распространение наркотиков

11.06 / Шольцу и его министрам должны дать премию лишь в €3 тысячи в связи с инфляцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика