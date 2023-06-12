Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени был награжден Денис Клетенкин – начальник штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения. Вячеслав Панькин, доброволец и участник боев в Лисичанске и Рубежном, был награжден орденом “За доблесть и мужество”.

“Поздравляю всех с днём нашей любимой страны, с Днём России! Мы живем в самой большой, самой красивой и самой душевной стране. Подмосковье и Сибирь, Кавказ и Дальний Восток — мы любим каждый ее уголок. У нас живут те, кто честно, изо дня в день, ответственно и преданно служат Родине и другим людям. Сегодня мы особенно понимаем, как важно быть вместе. С праздником, с Днём России!” – сказал Андрей Воробьев.

Званием “Почетный гражданин Московской области” был удостоен директор учебно-тренировочного центра “Новогорск” Николай Доморацкий. Он отличился службой в системе гражданской обороны и участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В течение последних двадцати лет Доморацкий руководил Центром подготовки сборных команд России для олимпийских игр и других международных спортивных соревнований.

Доморацкий выразил благодарность за высокую оценку его работы, отметив, что вклад в развитие региона – это достижение всего коллектива. Он также подчеркнул, что с течением времени центр “Новогорск” становится лучшей базой не только в России, но, возможно, и за ее пределами, так как подобных объектов в мире немного.

Наталье Медовой, педагогу начальных классов из школы №16 в Коломне, было присвоено почетное звание “Заслуженный учитель РФ”, а директору “Тепло Коломны – объединенные инженерные системы” Николаю Герлинскому – почетное звание “Заслуженный работник ЖКХ РФ”.

Василию Найденову, главному врачу санатория “Виктория” в Пушкине, присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ”.

Найденов, в свою очередь, предложил направлять ежемесячно не менее пяти участников СВО на реабилитацию в “Викторию”, выразив при этом радость таким образом приобщиться к приближению победы.

Орденом “За заслуги перед Московской областью” I степени был награжден заслуженный тренер СССР и России Леонид Тягачев.

Тигран Матинян, сооснователь компании “Чистая линия”, был награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени за активное участие в подмосковной акции “Доброе дело”, в рамках которой организовывались экскурсии для детей-сирот из ДНР. В честь Дня защиты детей “Чистая линия” отправила на Донбасс почти 19 тонн мороженного.