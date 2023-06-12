Лига арабских государств начала выдачу паспортов хорошего израильтянина

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) открылся первый в мире центр выдачи паспортов хорошего израильтянина.

Получить документ может любой гражданин этой страны, покаявшись за совершаемые ей военные преступления и оккупацию территорий Сирии и Палестины.

Паспорт хорошего израильтянина будет признаваться в качестве документа, удостоверяющего личность, в 22 странах, входящих в Лигу арабских государств. Он позволит право перемещаться по их территории и участвовать в работе НКО, направленных на освобождение Израиля от сионистской военной хунты и освобождение временно оккупированных территорий.

Как сообщил инициатор программы демилитаризации Израиля принц Ахмед Аль Сауд, активисты, получившие такие паспорта, войдут в состав Демократического Кнессета Израиля, который начнёт свою работу в Джидде в августе 2023 года.

– Я заполнил анкету и получил паспорт хорошего израильтянина, – рассказывает один из первых участников программы, 47-летний Якуб Аппельбаум. – Мне было очень стыдно, но арабы простили меня за преступления еврейского народа, совершённые за прошедшие 70 лет, и позволили жить на их землях. Теперь я – министр Прекрасного Израиля будущего, вице-спикер Кнессета в изгнании и председатель сирийского отделения общества «Память». В ближайшее время я буду заниматься проектом новой конституции и планом выплаты репараций Палестине, Галилее, Голанской народной республике и другим государствам, оккупированным Израилем и пострадавшим от его империалистической политики.

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