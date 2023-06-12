Мнение: Закат эпохи «главарей»

В Савеловском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ильшата Гафурова. Бывшего ректора Казанского университета, который до 2010 года, когда он был назначен руководителем ВУЗа, почти 12 лет, с 1998 года работал на другом поприще – возглавлял администрацию татарстанского города Елабуга.

Гафуров обвиняется в том, что заплатил бандитам из ОПГ «29 комплекс» 100 тыс. долларов США за ликвидацию Айдара Исрафилова, елабужского бизнесмена и депутата, которого расстреляли 29 августа 1999 года в Москве, около спорткомплекса ЦСКА.

В Татарстане Ильшат Гафуров – не первый экс-глава администрации района, оказавшийся фигурантом уголовного дела об убийстве.

В феврале 2022 года Приволжский райсуд Казани приговорил к 8 годам колонии строго режима бывшего главу администрации Буинского района Татарстана Агляма Садретдинова.

Садрединов уже ушел на повышение.Работал министром экологии Татарстана. А арестовали его за преступление, совершенное еще 3 июля 2003 года, когда во дворе своего дома расстреляли политического активиста, помощника депутата Госдумы Рашида Садыкова. А из приговора суда следует, что заказал активиста, резко критиковавщего главу района, именно Аглям Садретдинов, который заплатил киллерам 180тысрублей.

За причастность к убийству к 17 годам колонии строго режима приговорили и бывшего главу администрации Агрызского района Татарстана Рустама Закирова. Правда, к моменту оформления заказа на ликвидацию, Закиров уже не работал главой администрации рйона. А заказал он своего сменщика, Рафиса Саетова, назначенного на должность главы района после увольнения Закирова.

Закиров заплатил киллерам 270 тыс рублей и компенсировал все производственные расходы. 30 августа 2002 года Рафиса Саетова расстреляли.

PS Расследование «Комплекс возвращается», опубликованное 3 октября 2013 года, можно прочитать здесь

Программа «Ректор и ОПГ»

Программа «Донос из СИЗО на полковника МВД»

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