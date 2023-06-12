 

Американский миллиардер Брайан Джонсон хочет остановить процесс старения с помощью крови своих сыновей

12.06.2023, 13:27, Разное
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Pravda.RU сообщает, что американский миллиардер Брайан Джонсон увлекся стремлением замедлить старение своего тела. В интервью журналистам Bloomberg он признался, что его конечной целью является обладание зубами, органами и волосами 18-летнего юноши.

В настоящее время он тратит около 2 миллионов долларов, чтобы достичь своей цели – не стареть. Отметим, что у его проекта уже есть название – Project Blueprint. Джонсон, стремясь оставаться молодым и здоровым, вводит в свой организм плазму крови своих сыновей-подростков.


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