Американский миллиардер Брайан Джонсон хочет остановить процесс старения с помощью крови своих сыновей

Pravda.RU сообщает, что американский миллиардер Брайан Джонсон увлекся стремлением замедлить старение своего тела. В интервью журналистам Bloomberg он признался, что его конечной целью является обладание зубами, органами и волосами 18-летнего юноши.

В настоящее время он тратит около 2 миллионов долларов, чтобы достичь своей цели – не стареть. Отметим, что у его проекта уже есть название – Project Blueprint. Джонсон, стремясь оставаться молодым и здоровым, вводит в свой организм плазму крови своих сыновей-подростков.