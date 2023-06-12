 

Доктор Варфоломеев рассказал, как предотвратить тромбоз

12.06.2023, 13:27, Разное
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Свертывание крови – спасение в случае травмы: оно может быстро закрыть рану. Сгустки крови могут полностью или частично блокировать артерию или вену, останавливая кровоток.

Тромбоз часто является результатом повреждения кровеносных сосудов или нарушения кровотока и компонентов крови. Кровеносные сосуды также могут сузиться, или поток крови может замедлиться из-за опухолей или рубцов. Уплотнение и отложение кальция, соединительной ткани и кровяного жира на стенках сосудов является наиболее распространенной причиной артериального тромбоза. При отрыве отложений может образоваться тромб. Расположение тромба может привести к инсульту или инфаркту.

Венозный тромбоз чаще всего встречается в ногах, и поверхностно он не опасен. При более глубоком расположении они могут вызвать легочную эмболию. На это указывают одышка или головокружение.

При подозрении на тромбоз важно действовать быстро. Чем дольше тромб остается необнаруженным, тем сложнее его успешно лечить. Для того чтобы подтвердить, действительно ли это тромбоз, проводится ультразвуковое исследование и берутся образцы крови у тех, кто может быть подвержен этому заболеванию. Состояние не должно прогрессировать до стадии, когда требуется лечение.

Для профилактики тромбоза важно вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Лучший способ профилактики – избегать сидячей работы и компенсировать ее физическими упражнениями, пить два литра воды в день и придерживаться здорового питания. В качестве профилактической меры можно также использовать антикоагулянты. Они также назначаются для лечения тромбоза. Кроме того, доступны препараты для разжижения крови. С помощью операции можно удалить тромб из кровотока.


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