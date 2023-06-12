 

Ouest-France – Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» Путина и «солидарности» с россиянами

12.06.2023, 13:05, Новости дня
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По случаю Дня РФ глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой высоко оценил его «правильное решение» помешать «растущей угрозе со стороны враждебных сил», пишет Ouest-France со ссылкой на государственное информагентство ЦТАК. Кроме того, северокорейский лидер выразил «полную поддержку» российскому народу и «солидарность» в борьбе «против своеволия и произвола империалистов».


AP

В понедельник глава КНДР Ким Чен Ын в послании к президенту РФ Владимиру Путину заверил Москву в «полной поддержке» Пхеньяна, пишет Ouest-France со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечает издание, северокорейский лидер направил поздравления своему российскому коллеге по случаю Дня России.

В опубликованном сообщении украинский конфликт или участие в нём РФ открыто не упоминаются, однако Ким Чен Ын даёт высокую оценку «правильному решению и курсу Путина… на то, чтобы помешать растущей угрозе со стороны враждебных сил». Лидер КНДР подчёркивает, что северокорейский народ выражает «полную поддержку и солидарность народу РФ в его ожесточённой борьбе в отстаивании священного дела сохранения суверенных прав, развития и интересов своей страны против своеволия и произвола империалистов».

Как напоминает Ouest-France, ранее Северная Корея назвала украинский конфликт «опосредованной войной» Соединённых Штатов, цель которой — разрушить Россию. В Пхеньяне осудили военную поддержку Киева западными странами. При этом в январе Вашингтон обвинил КНДР в поставке вооружения российскому вооружённому формированию «Вагнер». Пхеньян отрицал эти обвинения. РФ — один из немногих союзников Северной Кореи, и в качестве члена Совбеза ООН уже на протяжении долгого времени блокирует принятие новых санкций против этой страны, которые затрагивают ядерную программу и постоянные запуски ракет.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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