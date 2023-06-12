 

Звезда Comedy Woman оказалась на операционном столе из-за опухоли в груди- Жуткие часы

12.06.2023, 12:42, Разное
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Несколько дней назад Надежда Сысоева узнала о том, что в ее груди появилась опухоль. Актриса не могла не поделиться переживаниями с поклонниками, которые в ежедневном формате следят за публикациями звезды в популярных социальных сетях. Звезда Comedy Woman дала понять, что перенесла большой стресс. “Эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет”, – поделилась артистка.

Сысоева поблагодарила подруг, который в трудный момент были рядом с ней и оказывали поддержку. Судя по публикациям актрисы, операция по удалению новообразования уже прошла. Надежду выписывают домой. Она призналась, что в клинике ей, как ни странно, понравилось, поэтому не очень хочет уезжать.

Поклонники тоже поддержали Сысоеву, поделившись похожими историями. Один из подписчиков признался, что такая ситуация меняет отношение к жизни, заставляет ценить каждый день. “Все будет хорошо”, “Главное, все обошлось”, “Здоровья тебе”, – пишут интернет-пользователи Надежде.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Надежда Сысоева публично поругалась с известным режиссером. Звезда Comedy Woman намекнула на его непрофессионализм.


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