 

В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

12.06.2023, 12:42, Новости дня
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На днях телеграм-каналы сообщили об аресте особняка Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Это якобы произошло из-за денег, которые юморист недоплатил государству. В январе 2022 года судебные приставы возбудили исполнительное производство на артиста после того, как он не уплатил судебную пошлину в размере одной тысячи рублей.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал, что арест на имущество может быть наложен, даже если размер долга совсем небольшой, и снят тогда, когда задолженность погашена. Но в истории с замком Галкина* все закончилось иначе. Дело было закрыто в апреле 2023-го из-за невозможности установления местонахождения артиста. То есть в данный момент ареста нет, пояснил юрист и тем самым поставил точку.

Журналисты “Комсомольской правды” проверили особняк Галкина* по кадастровому номеру и убедились, что никаких ограничений нет. А значит, артист сможет продать замок. Также эти сообщения лишний раз подтверждают, что дом в Грязи по-прежнему принадлежит юмористу, и никто данный объект недвижимости не покупал.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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