 

Месси задержан в аэропорту Китая

12.06.2023, 12:10, Разное
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В аэропорту Китая пограничники задержали Лионеля Месси. Об этом пишет Diario Sport.

Источник сообщил, что 35-летний футболист находился в Китае для участия в товарищеском матче с Австралией. Причиной задержания Месси стало отсутствие у него визы. Аргентинцу пришлось два часа ждать в аэропорту, прежде чем иммиграционная служба выдала ему специальную срочную визу.

Аргентина и Австралия сыграют 15 июня. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

7 июня Месси сделал объявление о том, что переходит в команду “Интер Майами” из американской высшей лиги футбола, владельцем которой является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что 1 июля будет официально подписан трехлетний контракт.

Месси является игроком ПСЖ с 2021 года. Ранее он всю свою карьеру выступал за “Барселону”. С каталонцами он десять раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза – Лигу чемпионов.


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