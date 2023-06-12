Мнение: Как Канада будет платить за кражу русского самолёта

В марте прошлого года, через пару недель после начала Спецоперации, русский транспортный самолёт доставил в Торонто тесты на коронавирус по заказу канадского правительства. Получив свои медикаменты, канадцы арестовали наш самолёт (ссылка). Удивительно некрасивый поступок, даже по стандартам Запада, но канадским политикам не привыкать, они вообще такими категориями не мыслят. Упрекать канадцев за лицемерие или воровство — это как упрекать енота за то, что он вскрыл вашу помойку и разбросал мусор вокруг. Енот отлично знает, что вы недовольны, но если только вы не кидаетесь в енота камнями, ему на ваше недовольство наплевать.

Сейчас канадцы собираются отдать украденный самолёт Украине. Снова некрасивый поступок. Нашим-то уже предпринимателям всё равно, канадцы в их глазах сильнее упасть уже не могут, а вот киевским властям теперь придётся платить за стоянку. Использовать самолёт они смогут навряд ли, продать — тем более. За стоянку просят не очень много, однако Киев — банкрот, а вся его политическая элита безнадёжно коррумпирована, так что даже относительно небольшие суммы станут для него тяжёлой ношей.

Теоретически Канада уже расплачивается за своё воровство. В прошлом году Россия закрыла для канадцев своё небо, так что канадские авиакомпании с треском проигрывают конкуренцию китайским и индийским. Цитирую (ссылка):

Запрет на использование воздушного пространства России увеличивает протяжённость рейсов в Азию в среднем на 10%. Это, в частности, затрагивает рейсы между Ванкувером и Гонконгом или между Торонто и Дели, подчёркивает президент компании AirTrav Роберт Коконис. Другие беспосадочные рейсы, в том числе из Ванкувера в Бангкок или Сеул, также потребовали корректировки. Таким образом, цена на авиационное топливо для авиаперевозок в марте этого года составила $2,68 за галлон, что на 41% больше, чем четыре года назад.

В целом, по данным аналитической компании Cirium, стоимость перелёта в одну сторону из Ванкувера в Гонконг канадскими авиалиниями выросла с января 2019 года до января 2023 года на 41%. Стоимость перелёта из Торонто в Дели за тот же период выросла на 47%. При этом, если учитывать авиакомпании, которые всё ещё могут летать над Россией, такие как China Airlines или Air India, стоимость перелёта из Ванкувера в Гонконг за указанный период упала на 22%, а цены на авиабилеты из Торонто в Дели выросли всего на четверть.

Так вот, теоретически Канада за своё воровство уже платит. На практике, однако, потери бизнеса мало волнуют Джастина Трюдо, потомственного премьер-министра страны. Его больше занимает политическая сторона вопроса, которая складывается из трёх составляющих:

1. Во внешнеполитических вопросах Канада полностью подчинена США.

2. После победы над Гитлером именно Канаде поручили содержать на своей территории питомник бандеровцев.

3. Канадские политики искренне убеждены, что страны за пределами Запада не имеют значения.

Исходя из этих соображений, украсть русский самолёт под предлогом помощи Киеву, это совершенно нормально.

Прочёл вчера в соцсетях забавное. Российский экскурсовод, будучи беременной, регулярно получала от американок вопросы — «а сколько длится беременность в России?». Да, в США и в Канаде действительно всё так плохо: там даже не осознают вполне ясно, что русские такие же люди, как и они. И уж тем более наши соседи по Тихому океану не понимают, что за русофобию придётся в итоге держать ответ.

Конкретно в случае с Канадой главное последствие — куда как более значимое, чем убытки местных авиакомпаний — заключается в потере канадцами деловой репутации. Украв у частной российской компании самолёт, а потом передав ворованное бандеровцам, Канада ещё раз показала, что права частной собственности ей безразличны.

При этом мир большого бизнеса — это не криминальное сообщество, поэтому в бизнесе потеря репутация происходит незаметно, беззвучно. Никто не будет указывать канадцам на определённое место в камере и говорить им в лицо, кто они такие есть. Просто теперь, принимая решения о сотрудничестве с канадцами, чиновники и бизнесмены будут рассуждать примерно так: «в Канаде мы можем построить завод за 50 млн долларов, а во Вьетнаме за 55 млн долларов. Примерно одинаково, так что, пожалуй, выберем Вьетнам, так как там адекватные политики, тогда как канадское жульё может в любой момент нас надуть».

Уже этого было бы достаточно, чтобы создать серьёзные проблемы для канадской экономики, так как страна живёт не по средствам. Канада, как и США, имеет несправедливо высокий уровень жизни за счёт своей репутации надёжной страны и за счёт искусственно раздутого ВВП.

Достаточно сказать, что Канада была для китайских западников тем же, чем для русских западников была Европа. Если наши коррупционеры и тому подобные граждане мечтали о квартире в Лондоне или о домике на Лазурном Берегу Франции, то их китайские аналоги перевозили свои семьи не в Европу, а в Канаду. Стандартная схема была такой: заработал (не вполне красивым путём) много денег в Китае, эмигрировал в Канаду, наслаждаешься пенсией, сидя у камина в кругу внуков и детей.

После 2022 репутация Канады в глазах китайцев изменилась. Не нужно быть профессором геополитических наук, чтобы сложить два плюс два:

1. Канада бесцеремонно ворует частную собственность под предлогом «это же русские».

2. Главный враг США — не Россия, а Китай.

3. Когда США переведут прокси-войну с Китаем в горячую фазу, Канада начнёт массово воровать частную собственность у китайцев.

Таким образом, покупать квартиру в Канаде для минимально разумного китайца смысла уже нет, строить в Канаде завод — тем более. Какие-то покупки и стройки по инерции будут продолжаться, это понятно, однако горизонты планирования китайцы порежут кардинально. Теперь это будет не «заходим на полную, чтобы занять такую-то долю рынка через 20 лет», а «заходим на 5% от возможного и рубим быстрые деньги, пока не началось».

В принципе, Канада пережила бы и охлаждение отношений с китайцами. Будучи сырьевой страной, даже в случае принуждения жить по средствам и в случае полного разрыва с главным покупателем своего сырья, она всё ещё могла бы продавать нефть в Европу, зарабатывая достаточно денег на хлеб с маслом. Беда в том, что доверие к стране теряют и сами канадцы.

Поймите меня правильно: на Западе своя атмосфера, так что 80% рядовых канадцев абсолютно убеждены, что любые преступления против русских абсолютно нормальны. На современном Западе вообще очень особенная мораль, так что при беседе с типичным жителем тех мест порядочному человеку хочется закрыть вкладку и протереть экран спиртом, чтобы избавиться от исходящего с той стороны аромата лицемерного цинизма. Однако дураками канадцы притворяются только до тех пор, пока это не касается их личных денег. Когда же канадец задаётся вопросом, можно ли доверять местному правительству, он вспоминает про украденный у русских самолёт, и сам себе отвечает: нет, нельзя. И потому вместо расширения завода по изготовлению хоккейных клюшек канадец начинает прикидывать альтернативные варианты — например, покупку иностранных акций, вложения в золото, выход на пенсию или перенос производства в Китай. Если всё это по каким-то причинам невозможно, канадец начинает подстраховываться — допустим, перегружает свой завод кредитами выше ватерлинии, чтобы в случае проблем сгорела не только его собственность, но и его долги.

Забавно наблюдать, как Россия и Запад двигаются в противофазе. У нас подобное было в девяностые, когда российский бизнес очень мало доверял государству, и потому слабо вкладывался в родную страну, а если вкладывался, то строил скорее торговые центры, чем заводы. Сейчас в сторону девяностых бизнес-климат дрейфует на Западе, а в России, напротив, права собственности уже неплохо защищены. Защищены не идеально — тут российским политикам с чиновниками работы ещё много — но всё же безумие типа воровства государством частных самолётов в России представить себе уже сложно.

Полагаю, всё это нам очень на руку. Я сочувствую авиакомпании Волга-Днепр, у которой канадцы украли самолёт стоимостью в 300 млн долларов, и я надеюсь, что потеря 10% активов не станет критическим ударом по их бизнесу, однако канадский инцидент в целом полезен для России. Прежде всего тем, что глубже закрепляет в сознании наших политиков, чиновников и предпринимателей медицинский факт: последние лет двадцать-тридцать Западом управляют недалёкие жулики, поэтому без острой на то необходимости никаких серьёзных дел с Западом лучше не вести.