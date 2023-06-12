 

Уход Джонсона и его союзников из парламента грозит Сунаку неприятностями

12.06.2023, 11:48, Новости дня
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Накануне бывший премьер Борис Джонсон и два его близких соратника сложили с себя полномочия депутатов палаты общин. Противники восприняли их демарш как стремление добиться проведения дополнительных выборов и тем самым навредить действующему консервативному кабинету министров, пишет The Independent.


AP

Накануне Борис Джонсон и два его близких соратника сложили с себя полномочия депутатов палаты общин. Их явная попытка отомстить и посеять «хаос» грозят действующему премьер-министру Риши Сунаку третьими дополнительными выборами, пишет The Independent.  

В течение «бурных 24 часов» парламент покинул сам бывший глава британского правительства. Затем его примеру последовали экс-министр культуры Надин Доррис и друг Джонсона Найджел Адамс, поясняет издание.

Джонсон мотивировал свой уход тем, что на него устроили «охоту на ведьм» и вынудили сдать мандат из-за скандала с вечеринками в разгар пандемии. В ответ противники обвинили экс-премьера в том, что он ведёт себя «по-трамповски», проявляет неуважение к парламенту и «несёт чушь», подчёркивает The Independent.

В интервью изданию высокопоставленные тори предположили, что бывший премьер и его «озлобленные» «взбунтовавшиеся» соратники стремятся нанести ущерб Даунинг-стрит. Но сторонники Сунака выразили уверенность в том, что он испытает облегчение, получив возможность разобраться с предшественником и изменить партию по своему образу и подобию.

Известие об уходе Адамса лишь усилило мнение о том, что Джонсон и его ближайшие оставшиеся союзники могут скоординировать серию дополнительных выборов. Но некоторые высокопоставленные консерваторы признались, что пришли «в восторг» от «сумятицы» в лагере экс-премьера.

«Это грандиозный финал безумия Бориса. Скатертью дорога. В краткосрочной перспективе будет неприятно, но тогда мы сможем очистить ряды после дополнительных выборов и начать всё заново. Думаю, Риши будет рад избавиться от него», заявил The Independent один из видных тори.

Между тем оппозиция не теряет времени даром и использует невзгоды консерваторов в своих интересах. Лейбористы и либерал-демократы уже начали агитационную кампанию в избирательном округе Аксбридж, от которого выдвигался Джонсон и где он выиграл с небольшим перевесом, заключает The Independent.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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