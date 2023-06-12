Педофил Скотт Риттер – в войне с Китаем США ждёт решительное поражение

В случае борьбы за Тайвань американская армия не сможет тягаться с вооружёнными силами КНР, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Удалённость потенциального театра боевых действий и надёжная система ПВО Поднебесной лишит авиацию Вашингтона привычного господства в воздухе, а его флоту будут угрожать гиперзвуковые ракеты, предупреждает эксперт.

На днях китайский военный корабль шёл на столкновение с американским эсминцем, а затем, в последнюю минуту, приблизившись примерно на 150 ярдов, сменил курс. Всё это напоминает огромный психологический поединок, во время которого Китай играёт мускулами.

Считаете ли вы, что мы когда-нибудь начнём войну с Китаем? И если так, то как армия США выстоит против Китая, учитывая, что две страны, разделённые океаном, находятся на значительном расстоянии друг от друга?

СКОТТ РИТТЕР, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Что ж, давайте сначала поговорим о том, что делают китайцы. Соединённые Штаты уже давно говорят о том, что мы называем свободой судоходства. То есть мы не можем позволить какой-либо стране отказать Америке в доступе к международным водам. И мы рассматриваем Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от Китая, как международные воды. И поэтому мы часто отправляем американские военные суда через Тайваньский пролив для демонстрации силы, призванной запугать Китай.

Китайцы дали чётко понять, что эти дни закончились. Они делают всё, чтобы каждый американский военный корабль, проходящий через Тайваньский пролив, понимал, что произойдёт инцидент и что свобода судоходства больше не действует. Придётся заплатить цену, и они (власти КНР. — ИноТВ) продолжат активно бросать вызов американским военным кораблям, и их цель в том, чтобы заставить Америку прекратить отправлять военные корабли через Тайваньский пролив.

Что касается Америки, то мы не можем так отступить, потому что речь идёт о потере лица, поражении. Так складывается очень опасная ситуация. Но единственное, что её сдерживает, — реальность, которая заключается в том, что мы не можем выиграть войну с Китаем.

Я знаю, что многие люди, которые нас сейчас слушают, скажут: «Что ты такое несёшь? Конечно, сможем. У нас, Америки, самый мощный флот в мире и всё такое». Помните, мы только что обсуждали иранскую гиперзвуковую ракету и то, что её невозможно сбить. Я хочу, чтобы американцы поняли: у китайцев есть гиперзвуковые ракеты, и мы не можем их сбить.

Эти ракеты предназначены для уничтожения американских военных кораблей, которые находятся за сотни миль от Тайваня. Так что, когда наш флот приближается к проблемной зоне, китайцы имеют возможность потопить наши корабли до того, как они туда доберутся. Мы ничего не можем сделать.

Кто-то скажет: «А как же ВВС США?». Откуда они полетят? Американские самолёты, чтобы угрожать Китаю, должны прилететь с Гуама или из Японии. Кстати, их нужно заправлять бензином, авиационным топливом, а это значит, что в какой-то момент времени понадобятся самолёты-заправщики. Для их защиты требуется боевой воздушный патруль, иначе они будут сбиты. То есть самолёт заправляется, затем он должен отправиться на миссию. Но он может находиться на цели только определённое время, потому что ему необходимо будет вернуться для дозаправки.

Так что американцы не смогут прилететь и просто барражировать над полем боя, как у нас получалось в Афганистане и Ираке, где не было ракет класса «земля — воздух», ракет класса «воздух — воздух» и конфронтации в небе. Речь идёт о входе в воздушное пространство, которое хорошо обороняется и активно оспаривается. У нас не будет преимущества.

Китайские самолёты будут запускаться с материковой части Китая. У них будет бóльшая зона для ожидания противника, бóльшая оперативная свобода, и они получат преимущество в виде сети противовоздушной обороны, которая простирается в зону конфронтации.

Дело в том, что в обычной войне между Китаем и США мы решительно проиграем. Это (потенциальный конфликт. — ИноТВ) примет скверный характер. Мы способны нанести ущерб. Тайвань будет уничтожен.

И я думаю о том, как ситуация выглядит с тайваньской точки зрения. Они сейчас смотрят на Украину и говорят: «Это страна, безопасность которой Америка гарантировала, заявляя: «Мы гарантируем их безопасность!». Это страна, которой Америка предоставила оружие и обучение. И посмотрите на Украину. Она разрушена. Её больше нет. Хотим ли мы этого? Ответ отрицательный».

Поэтому, на мой взгляд, тайваньцы проявляют сдержанность. Напоминаю, что в ноябре 2024 года выборы проходят не только в США, но и на Тайване. И сейчас выгодное положение занимает оппозиционная партия «Гоминьдан». Вместо того чтобы говорить об американском оружии и помощи, они отправляют делегации в Китай для работы над мирным сотрудничеством и реинтеграцией. Так что, я думаю, эта проблема решится сама собой политически в ноябре 2024 года.

Дата публикации 11 июня 2023 года.

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