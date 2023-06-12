В России введут удостоверение представителя гражданского общества

В сессионный зал Государственной думы внесён законопроект «О функционировании гражданского общества на территории Российской Федерации».

Парламентарии полагают, что документ позволит определить степень приоритетности мнений лиц по тем или иным вопросам, что поспособствует более эффективной работе институтов власти.

– Собственно говоря, наша цель – отделить зёрна от плевел, того, к чьему мнению стоит прислушиваться и наоборот отсеять носителей социально вредных настроений в обществе, тех же иноагентов, – уточнил депутат Александр Винштейн.

Чтобы реализовать инициативу, в России будет введён статус представителя гражданского общества, подтверждаемый соответствующим удостоверением, защищённым водяными знаками. Для получения заветной «корочки» соискателям необходимо обратиться в МВД. Это можно сделать в МФЦ или онлайн на сервисе «Госуслуги», затем изъявивший желание получить почётный статус гражданин будет вызван к участковому для проведения собеседования.

Представителями гражданского общества не смогут стать граждане с непогашенной судимостью, неплательщики алиментов, лица с задолженностями по кредитам, должники по налогам, штрафам и коммунальным платежам. Даже если заявитель не входит в указанные категории, его кандидатуру может отклонить полицейский или психолог, также участвующий в собеседовании.

После одобрения статуса у представителя гражданского общества возьмут отпечатки пальцев, чтобы предотвратить возможность несанкционированного использования удостоверения третьими лицами. Перед получением документа на руки заявитель должен оплатить госпошлину в размере 500 рублей. Удостоверение выдаётся сроком на пять лет с возможностью пролонгации, но его действие могут приостановить в случае нарушения его обладателем законов РФ или иных требований. Документ рекомендуется всегда иметь при себе, в случае его утери налагается штраф в размере 2 000 рублей.

– Закон окончательно вносит ясность в правовые процессы – хочешь реализовать право на мирное собрание, обязан соответствовать определённым требованиям, это и есть прямая демократия в чистом виде, – прокомментировал инициативу председатель СПЧ Валерий Фадеев.

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