 

“Очень страшно” – перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги

12.06.2023, 11:25, Разное
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Несколько месяцев назад 46-летний Александр Олешко получил травму. Это случилось во время спектакля. Актер подумал, что просто подвернул ногу, но позже ему диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Телеведущий перенес сложную операцию, и некоторое время он передвигался на инвалидной коляске. Сейчас же знаменитость пытается встать на ноги, используя костыли.

По словам врачей, восстановление займет от полугода до года. Но Олешко не собирается столько времени сидеть без работы. Недавно он снова вышел на сцену, чтобы сыграть императора Петра I. Нельзя не заметить, что Александру тяжело ходить. Он не унывает и относится к случившемуся как к обновлению, но страх все равно присутствует.

“Очень страшно сделать первые шаги, но есть возможность понять, вспомнить, что когда-то в самом начале жизни такое уже было”, – сказал актер.

Свое немедленное возвращение к работе Александр Олешко объяснил нежеланием подводить театр. Артист отказывается называть свой поступок подвигом, ведь, как он отметил, едва ли не все актеры играют во время болезни. Мол, это неправильно, но по-другому в театре не бывает.


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